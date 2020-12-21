鄭秀文丁父憂 痛後振作照顧母親

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鄭秀文（Sammi）的15歲愛犬Lucky於10月離世，她傷感送別，之後透露80多歲的父親因病入院，當時她與姊弟輪流在醫院照顧，父親住院10多天後出院。昨日Sammi傷感說生命中最親愛的父親上月去世，她在無限思念中，並稱父親離開時，所有家人都在旁伴着，父親非常安詳地被天父接回天家。

在過去1個多月，Sammi與姊弟們默默安靜為父親籌備喪禮，父親是基督徒，10多天前已在教堂完成一個柔和有愛的安息禮，她感謝那天到來的好朋友們。日前她跟弟弟一起前往墓庫大樓，辦完父親身後的最後事宜，Sammi感觸不捨，稱這段日子腦海中都是父親的身影，父親勇敢地打完一場又一場的硬仗（面對不同的疾病），壯麗地完成人生任務，不會再屢被疾病折騰，主懷安息了。

佩服母親堅強面對

Sammi在過去這段時間，一直調整和收復自己的身心，以及與姊弟們全力照顧母親。她稱母親失去了幾十年的老伴， 但母親在痛和不捨之中，在信仰中很堅強，她非常佩服，並說：「失去了Lucky，也失去了父親，經歷了一個個痛，想到他（牠）們，刺到感觸處，眼淚偶爾仍會忍不住落下。也是凡人吧！有時候，就允許自己同時堅強與脆弱吧。父親走了，但他的愛將會與我同在，不熄不滅。」

幻想父親化作繁星

Sammi透露看着父親的照片，帶着微笑思念他，她說：「思念亦是一種幸福，因為我們擁有過彼此的幸福。當我仰望天空，無限的繁星中，總覺得父親也在當中，星星一閃一閃，似在向我鬼馬地眨眼，並告訴我：『天家好美麗。女兒，你要好好生活，繼續努力和進步。』爸爸，我會，我一定會。哭過痛過，重新振作。爸爸，愛您。永永遠遠。」圈中好友王菀之、張繼聰、周勵淇等都留言叫她保重。