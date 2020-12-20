【開箱】《戒指流浪記》 台北暖心愛情故事

遺失戒指 帶出多段戀情

《戒指流浪記》根據作家賴以威的小說《Ring of the Day》改編，全劇8集，包括多個不同單元，由《真愛找麻煩》宥勝及《我們與惡的距離》林予晞主演。本月13日起於串流平台HBO GO上架，並於HBO（Now TV Ch115）首播。

故事以黃奕之（宥勝飾）與李麗莎（林予晞 飾）同居5年說起，前者是精算師，為人死板，希望每件事都在計算之內，對於人生大事，早有全盤規劃，包括求婚細節。他打算在同居女友李麗莎生日當天求婚，她亦期待這天來臨已久。黃奕之準備求婚當天，意外將家傳戒指遺留在捷運車廂，求婚計劃因此被打亂，他覺得要找回戒指再求婚才算完美，李麗莎卻認為只要真心相愛，什麼戒指也可以，質疑男友借詞遺失戒指，實情根本不想結婚。此事觸發二人對愛情與婚姻的迥異想法，其間加插李麗莎的前度男友想重新追求女方的故事。

另一方面，這枚被遺失的戒指開始「流浪」之旅，輾轉傳到不同人手上，串起一段段都巿愛情故事，如雙失青年與幼稚園女教師在愛情與麵包之間抉擇、單親媽媽與蠱惑仔的三人行、喪妻中佬與失婚中女舊情復熾等等。每個單元都很寫實，呈現不同背景與年代的愛情，還探討婚約與戒指是否現代愛情的必需品。

真實球賽拍嘴戲 誤傳緋聞

宥勝與林予晞早前透過視像通話接受本報訪問。前者表示《戒指流浪記》是他首次挑戰與自己個性截然不同的數學天才角色，並參考了《奇異博士》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）在《解碼遊戲》（The Imitation Game）的演出。他自言已5年沒主演台劇，深怕演得不好，所以比以往更努力，「幸好拍攝期間狀態不錯，角色很有趣，讓我演得很過癮」。飾演空中小姐的林予晞，出道前曾是國泰空服員，今次演出可謂駕輕就熟，她梳起頭髮，穿上度身訂做的制服在模擬機艙拍攝，笑言自己的空姐造型滿分。

愛情劇向來最重要是男女角之間的細節，《戒指流浪記》也有不少暖心場面。其中宥勝與林予晞在棒球場相遇的情景，就玩得很大。講述剛失戀的林予晞坐在宥勝身邊看棒球賽，中場休息的「Kiss Cam」環節，鏡頭瞄準二人，林予晞大膽親吻宥勝，因而結下情緣。據悉為拍這場戲，導演拉大隊到新莊棒球場，在超過3000人的真實球賽取景，全場球迷不知道他們在拍戲，當大屏幕出現宥勝與林予晞的咀嘴畫面時，球迷即時歡呼，二人還因此登上運動版新聞，一度誤傳緋聞。宥勝與林予晞表示這場戲拍得十分過癮，整蠱了全場觀眾。

老婆探班 埋位即避席

另外，劇中講述宥勝心情不佳喝醉酒，林予晞在旁照顧，前者表示十分難忘，因為他發酒瘋，可以亂演不跟劇本，還爆事前喝了一杯威士忌，真正帶醉演出。身為人夫的宥勝，今次拍愛情劇先向妻子匯報，老婆亦不時前往探班，但每當有他與林予晞的對手戲時，太太會避席，以免他分心或尷尬，「直到煞科，妻子才首次與林予晞見面」；如此貼心，難道戲外才是真實的台式愛情故事？