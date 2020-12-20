否認戀拍檔希莉艾維 湯告魯斯提早放聖誕假

《職場女王攻略》女星莉雅李美尼（Leah Remini）則批評湯告魯斯爆粗罵員工違反防疫守則，沒保持社交距離，只是宣傳伎倆；她更表示，從湯告魯斯的舊女友、員工及朋友口中得悉，如此惡狠狠罵人，正是他真實一面。

前妻姬蒂公開戀情

另外，湯告魯斯前妻姬蒂荷瑪絲（Katie Holmes）自從與金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）分手後，今年8月起多次被目睹跟33歲紐約廚師Emilio Vitolo Jr.一起，後者家族經營的意大利餐廳頗有名氣，樂壇天后Rihanna、湯漢斯（Tom Hanks）和前總統奧巴馬都曾是座上客。本月18日是姬蒂42歲生日，Emilio乘機在社交網Instagram上載兩人的黑白合照，算是以行動公開戀情。