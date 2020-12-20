傳陳曉華狄以達情未了 陳卓賢感情生活七國咁亂

陳曉華與Ian、狄以達不單爆出三角關係，還有傳Ian另有其他4名緋聞女友，關係錯綜複雜，七國咁亂。有傳Ian的真命天子是合演劇集《男排女將》的余潔滢，說兩人戲假情真。余潔滢對此已即時澄清，她表示與Ian不熟，只是工作上認識，沒有太多傾談，亦沒有對方的電話號碼，不知是否觀眾看劇見他們演情侶有誤會。Ian又曾跟陳俞希及蘇皓兒傳緋聞，還有指在《男排女將》結局出現的盧慧敏（Amy）是他的最新緋聞女友，兩人之前合拍新劇《無限斜棟有限公司》，有感情戲及吻戲。

陳曉華解釋買Ian座駕

陳曉華對於有關跟Ian座駕的問題，她向傳媒解釋是Ian賣車給她，將會完成手續。至於與狄以達是朋友關係，被影到買家品是準備出席朋友聚會。

娛樂組