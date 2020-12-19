【開箱】《禁忌世代：衝撞》壞孩子為愛變乖

續集上演三角戀

《禁忌世代：衝撞》繼續由《哈利波特：混血王子的背叛》扮演童年版佛地魔的希路費恩斯提芬（Hero Fiennes Tiffin），以及《漢娜的遺言》女主角Katherine Langford的胞妹約瑟芬蘭科（Josephine Langford）擔綱主演，並跟《孟漢娜》男星戴倫史普斯（Dylan Sprouse）炮製三角戀情，令到故事更加熱鬧。

上集講到約瑟芬蘭科飾演乖乖女黛莎，遇上希路費恩斯提芬扮演壞男孩赫汀之後，隨即打得火熱，原本性格保守的她，亦變得熱情開朗，卻因後者參與一場賭博，被迫背叛女友，二人因此分手。

牀戲意識更大膽

《禁忌世代：衝撞》由上集原班人馬演出，男女主角的牀戲火辣程度，亦比上集有過之而無不及，或許這就是本片在影視串流平台Netflix上架後，迅即登上收視榜十大位置的原因之一？

原著小說曾被喻為《格雷的五十度陰影》的YA情慾版本，赫汀一角更是以男團One Direction成員Harry Styles作為創作藍本。

改編拍成電影後，雖然男主角不是他，而是貌似年輕版陳冠希、擁有模特兒身材的希路費恩斯提芬，壞孩子氣質依然濃厚，他跟約瑟芬蘭科上演多場牀戲，由浴室到辦公室都有，雖然三點不露，意識卻很大膽，總算比上集較為貼近原著風格。

續集故事講述黛莎與赫汀分手後一個月，女方獲得出版社實習機會，其間遇上型男同事崔佛（戴倫史普斯飾），後者低調展開追求。

另一方面，赫汀無法忘記黛莎，決定再次見面，雖然愛火重燃，卻因互有心結，為此經常吵吵鬧鬧，到底二人能否大團圓結局？

上集以黛莎視角為主，講述一個受到家庭約束，從小性格默守成規的少女，如何受男友影響而決心解除束縛，尋找自我的歷程。

續集改由赫汀角度出發，透過他的悲慘童年經歷，因為父親離家，母親遭受性侵，他更目擊慘劇發生經過，令他的情緒和性格都變得扭曲，對內變得過度保護自己，對外則有暴力傾向，只有黛莎的真愛，才能拯救他離開自毀的地獄。

四部曲陸續有來

《禁忌世代》小說共分四部曲，電影公司早已購入版權，雖然首兩集未必能賺個滿堂紅，但從Netflix的收視反應，看來年輕觀眾相當受落，第3、4集《After We Fell》和《After Ever Happy》有望如期開拍，只是在疫情影響下，推出日期難免受到阻延。

值得一提的是，《禁忌世代：衝撞》播放完畢後，別忘記還有一段「彩蛋」，填補了崔佛在片尾想跟黛莎表白那場戲的空白，過程相當有趣，觀眾切勿錯過。