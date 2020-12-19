新城電台裁員 薛家燕未受影響 林子謙收入大減：嘗試搵贊助

薛家燕目前逢周六主持新城電台的《開心大派對》，裁員消息傳出她被波及，女兒石祐珊代澄清。石祐珊表示媽咪在新城電台工作逾20年，對公司與同事就像大家庭一樣，由主持節目到邀請嘉賓、甚至跟客戶合作都會親力親為，從來不會忽視電台的工作。石祐珊說：「對於今日（18日）收到有些同事被栽員的消息，媽咪也同樣感到難過，但也明白這個經濟不景的氣氛下，公司也有它的難處，雖然媽咪未有受影響，但會跟公司一起共渡時艱，更加努力做好節目，周六會如常主持《開心大派對》，所以也希望大家繼續多多支持，讓媽咪在這時間繼續為大家帶來正能量！一起加油。」

「知訊台有八成DJ會轉合作形式」

林子謙接受《明報》電話訪問，他表示昨日未收信，但有心理準備會被召見轉合約形式。他稱相信知訊台有八成DJ也會轉合作形式，目前星期一至日也有他主持的節目，節目變動後周一至五會由兩小時減為一小時，周六日節目取消。林子謙稱兼職形式下收入會大減，「我會接受新合作方式，因為我的製作公司接拍MV、微電影，未來會放更多時間專注這方面發展」。問他是否要為電台節目跑廣告數？他笑言會嘗試，但若果跑不到數，相信不會被罰。

范振鋒：搵贊助可分佣多勞多得

啤梨（葉文輝）對新合作模式抱樂觀態度，稱新合約下跟電台不單止是員工跟僱主，也是合作伙伴，可能收入會不穩定，但也有機會掙得更多。他體諒電台經營不容易，他要靠自己雙手，他個人創立的公司未來跟新城會有更多合作。范振鋒早於4年前已轉兼職跟新城合作，今次未受新城大地震影響。他稱在新城工作近20年，主持找客戶合作並不新鮮，他相信這是大勢所趨，搵贊助可以分佣金，多勞多得。據消息稱，對於新城轉合約形式，佔大部分DJ也接受，有不接納新合作方式的便選擇離開。

娛樂組