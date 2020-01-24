《造星III》CY晉身10強 彭秀慧爆喊被網民窒誇張

彭秀慧為此嬲爆，節目後她與CY、江宏基（Timo）、劉瑞祈（KLAU）於社交網開直播。彭秀慧趁機反擊說覺得被侮辱好嬲，因她見證着參賽者如何一步一步走來，不單純只是觀眾。她舉例像阿媽見到個仔結婚，做奶奶喊得好勁，會否走去問：「奶奶你喊多咗，唔好喊到好似《我是歌手》啲觀眾咁。」她表示觀眾可以批評她喊得樣衰，但不可以話她反應過度，根本不明白她與參賽者之間的感情。

李靜蓮被翻舊帳不回應

MIRROR成員邱士縉（Stanley）的女友李靜蓮（Alina）打入《造星III》10強，近日有傳她初出道時為爭上位，獲音樂人陳明道在工作上特別照顧，而當時陳明道與胡定欣拍拖，因此曾被指介入兩人的戀情。陳明道向傳媒表示跟Alina是朋友，這些是翻炒舊聞。Alina亦表示不是事實的事不回應。

毛舜筠任總決賽評判

《造星III》總決賽於本月26日舉行，毛舜筠（毛姐）擔任「星級評判」之一，她答應支持皆因跟彭秀慧同是英皇旗下，她大讚這個選秀節目，認為是最好看、最矚目。傳出毛姐是評判，有網民留言問是否毛孟靜？更多網民要求許廷鏗與鄭欣宜擔任總決賽評判。

娛樂組