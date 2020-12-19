《香港愛情故事》有望開續集 龔嘉欣要零牀戲 羅天宇：會操弗啲

龔嘉欣表示該劇收視及口碑都很好，之前預計不到。她與羅天宇牀戲連場，拍攝時不知是否可出街，尤其前晚播出她穿性感睡衣一幕，幸最後只剪輯大頭鏡頭；她說件衫較性感，她要不停用手遮，希望不會有下次。她都想有第2輯，但希望不要再有性感演出，零牀戲就最好，因為真的拍到驚。羅天宇說：「專業演員要跟番劇本，不過如果有第2輯，我會再操弗啲。」他開心該劇播出後，去街市終於有人叫他真名，不再叫馬子仁，「聽到真的勁感動，想攬住對方」。他表示在台慶頒獎禮有3個提名，像發夢一樣，很不真實，對得獎不敢想太多，劇集多觀眾喜愛已當攞了獎。

游嘉欣：似自己好啲

游嘉欣表示首次拍劇都擔心被批評演技差，幸反應幾正面，增加演戲信心，知道自己有很多改善地方。被指樣子似湯洛雯，有望做接班人？她說：「咁大件事！人哋係女神。似靚女梗係開心！其實我都畀人話似好多人，如朱千雪、何雁詩、戴祖儀，我不覺得特別似邊個，每個人有不同特色，似番自己好啲。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com