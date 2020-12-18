與百年品牌合作 張敬軒銅鑼灣開婚紗禮服概念店

軒仔與品牌的淵源與他近年居於香港大學轄下二級歷史建築Alberose有關，自軒仔搬入有百年歷史的法國猶太商人Albert Weill威爾家族的白色莊園Alberose後，就開始研究威爾家族的歷史，被家族裏的人物和傳奇故事深深吸引。除對大宅作出保育工作外，他更遠赴巴黎、倫敦等地為家族歷史作資料蒐集，並獲得多份重要文獻及文物，為完善家族和品牌歷史作出貢獻；而Sennet Frères就是威爾家族當年引入香港的。軒仔就曾與威爾家族第三代後人Molly O'dell見面。

翻查資料，概念店地段（地下至4樓）連外牆廣告位，有指上手租客為意大利高檔內衣品牌，於2015年承租，當時月租高達750萬元，因而被指為「全球舖王」，但租約屆滿後已放棄續租。

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