怒斥《職業特工隊7》員工違防疫守則 湯告魯斯爆粗反獲讚

隨着疫情不斷擴散，《M:I7》原定明年7月開畫，後因拍攝進度受阻，只好推遲至明年11月上映。身兼監製及主角的湯告魯斯，肩負壓力可想而知。英國《太陽報》昨日公開一段聲帶，據報是在倫敦片場錄音，內容是58歲的湯佬怒罵兩名工作人員未有遵守防疫規定，在6呎範圍內擠在一起觀看電腦屏幕，結果被湯告魯斯發現，把二人鬧個狗血淋頭。

保障數千員工生計

錄音片段以「我們就是業界的黃金標準」開始，湯告魯斯自稱拍攝《M:I7》期間，每晚都要跟保險公司、製作人等開會，就是為了保障數千員工的生計，「我們要考慮的是，如果電影業倒閉，大家還有錢開飯嗎？子女還可以接受教育嗎？」他說無論是環球、派拉蒙，抑或華納兄弟電影公司，大家都注視《M:I7》，如果此片停工，將會影響無數工作人員甚至家庭成員，「你們明白了嗎？我不需要道歉，但如果再犯就立即解僱，明白未？」

湯告魯斯表現激動，其實有迹可尋，今年2月到威尼斯取景拍攝《M:I7》，因當地疫情爆發，還未拍竣已被迫叫停。7月復工移師英國取景，湯告魯斯獲當局豁免抵埗後要隔離14日的規定，豈料拍攝一場飛車戲又發生意外，電單車撞破布景起火，事件中雖沒人受傷，但花費200萬英鎊（約2000萬港元）搭建的場景便化為烏有，重新搭建浪費人手和時間。

攝製隊其後轉抵挪威繼續拍攝，為了照顧台前幕後安全，湯告魯斯斥資500萬港元租用郵輪，作為工作人員的臨時居所，藉以遠離民眾。然而在羅馬拍戲期間，有12名員工確診，再次令湯告魯斯大失預算。雖然行程緊迫，但每當拍攝空檔，湯告魯斯都會遠距離跟圍觀粉絲打招呼，盡顯親民本色。今次爆粗聲帶外泄，反映違規人員已經觸及他的工作底線，可謂鬧得有理。