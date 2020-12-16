【開箱】《畢業舞會》 給平權分子打氣的情書

女同志被拒參加舞會

生於印第安納州的賴恩梅菲「出櫃」多時，並於2012年跟同性伴侶結婚，他在訪問中曾經表示，如果童年時已看到《畢業舞會》這齣為LGBTQ發聲的舞台劇，他的生命應該會有很大改變。因此賴恩梅菲決定把它改編拍成電影，將它的影響力帶到全世界。

《畢業舞會》講述一名居住印第安納州小鎮的17歲女生艾瑪（祖艾倫佩雯飾），當她提出邀請女友參加高校畢業舞會後，觸發軒然大波，家長會全體反對，甚至要脅取消舞會。此時，一班來自紐約百老匯的過氣舞台劇演員，突然現身力撐艾瑪，為小鎮掀起一場平權革命。

梅麗史翠普飾演百老匯舞台劇女星迪迪艾倫，她跟貝瑞（占士高登飾）合演一齣關於前美國總統羅斯福夫婦的新劇《愛蓮娜》，可是劣評如潮，結果在首演後被迫腰斬。二人借酒澆愁，巧遇曾經合作，如今轉行當酒保的特倫特（安德魯蘭內斯飾），彼此唏噓話當年。

妮歌潔曼扮演安吉，另一百老匯失業大軍。為了尋回自我價值，伺機重出江湖，他們想到透過行善「洗底」。安吉從社交媒體得悉艾瑪被拒參加畢業舞會一事，4人隨即起行，展開聲援同志行動。

多得迪迪艾倫等人大鬧一場，加上地方法院施壓，高校舞會得以如期舉行，全校氣氛熾熱歡騰，學生為邀請心儀對象而各出奇謀，艾瑪亦獲得女伴艾莉莎首肯，答應結伴出席舞會。

電影對白諷刺幽默

問題是，家長會絕不罷休，他們臨時更改舞會舉辦場地，校長和艾瑪等人卻被蒙在鼓裏，後者心碎一地。迪迪艾倫等人得悉真相後，既驚且怒，誓要為她出頭。艾瑪不欲事件愈鬧愈大，一度拒絕他們幫忙，幸好最終回心轉意，但方法並非亮相迪迪艾倫前夫主持的電視清談節目，而是由她一手籌辦、邀請鎮上所有居民出席的盛大舞會，最終當然大團圓結局。

全片有不少諷刺又幽默的對白，例如戲中飾演校長的《聖誕鈴鈴鈴：奇蹟旅程》男星基謹米高奇（Keegan-Michael Key），自認是迪迪艾倫粉絲，後者一臉震驚地問：「你是同性戀者嗎？」男方否認，她笑說：「原來有異性戀者喜歡百老匯舞台劇的傳說是真的。」

另外，迪迪艾倫等人準備入住小鎮酒店，登記時諸多要求，職員一一拒絕，她跟貝瑞隨即從手袋取出多個獎座，對方依然不為所動，直至名氣遠遜他倆的特倫特現身，職員即露出驚喜表情，變得熱情招待，只因他曾在電視劇《懶得理你》扮演小角色。

換個跑道好過原地踏步

《畢業舞會》選在疫情肆虐全球的12月上架，它的時代意義並非只為禁足令下生活的民眾帶來優質娛樂，更重要的是讓天下失業大軍得以釋懷，此時此刻失去工作可謂非戰之罪，試從積極層面上看，換個跑道總好過原地踏步，認清個人存在價值，才可拍走身上灰塵，再次昂首踏上征途。