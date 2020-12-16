同居女友被迫墮胎 自殺不遂揭發醜聞 小澤廉遭事務所解約

文：蘇珮欣

小澤廉前日遭《週刊文春》爆料，指他多次虐打拍拖5年的同居女友A小姐。雜誌公開多張受害人身上有瘀傷的照片，及二人手機短訊截圖，力證報道真確。有傳小澤廉是A小姐的初戀情人，女方16歲就讀高中時，透過朋友介紹認識男友，在他主動追求下，二人開始拍拖。

拍拖半年露真面目

據A小姐的親友透露，小澤廉拍拖初期，對A小姐溫柔體貼，半年後開始「變臉」，經常對女友拳打腳踢，並視她為性奴，發生性行為時拒絕戴上安全套，卻強迫女方服用避孕藥。

報道又指，小澤廉與A小姐去年開始同居，其後女方發現懷孕，但他以胎兒並非親生骨肉為由，要求女友墮胎，又毆打其腹部，結果她無奈接受終止懷孕手術。由於A小姐身心長期受虐，多次提出分手，但遭男方拒絕，終於在上月28日寫下遺書，在愛巢企圖自殺，幸被親友及時阻止。

搬離愛巢即有新歡

《週刊文春》本月初發現小澤廉已經搬離愛巢，在東京新宿某酒店暫住，更目擊他偕同一名女生返回酒店過夜。雜誌記者追問他有關家暴及強迫女友墮胎一事，他拒絕回應。小澤廉所屬事務所在報道公開後，隨即發表聲明，表示向他了解並確認事件屬實，由於事態嚴重，即日解除雙方合約，並向受害人致歉。

醜聞曝光後，小澤廉原定下月演出朗讀劇《小王子》及《夜間飛行》，製作單位隨即宣布易角，恐怕其他工作亦將報銷，翻身無望。

小澤廉昨日透過社交媒體留言，向A小姐及公眾道歉，但反駁事務所發表聲明，自稱從沒承認《週刊文春》報道內容，強調有關報道並非句句屬實。

不過，小澤廉其後刪除留言，並改發新帖文，解釋早前留言混亂，現已冷靜下來，知道自己對事務所誤會，並再次向舊愛致歉。