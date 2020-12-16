炮轟政府防疫措施漏洞多 張瑪莉：離地到有啲離譜

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張瑪莉呼籲疫情期間，大眾不能掉以輕心，一定要做足防疫措施。她在片段中說在會所做完運動食早餐，看報章發現每份報章也在鬧，並說：「𠵱家好多社區感染，唔同嘅屋邨都有事，睇到政府話12月22日先開始做酒店隔離，我唔係鍾意鬧人嘅人，但真係有少少豈有此理，真係好多國家已經實行，好似澳洲已經實行咗幾個月，我哋啲官仲話慢慢去研究，還要研究？已經有咁多成功例子，澳門、內地、紐西蘭同澳洲，人哋個個地方都做晒喇，我哋啲漏洞簡直多到係離晒大譜……」

有官員好驕傲

張瑪莉斥政府離地：「我唔係好明，我11月底、12月初都講咗，暫時停一停唔好畀啲人返嚟，就算真係返嚟，入嚟香港，即刻喺機場接佢哋去檢測14日，唔好再出出入入，但最後梗係冇人聽。我哋人微言輕，今年聖誕節冇喇，大家安在家中睇電視，好冇意思，新年更加唔使諗，我諗第四波去到農曆年，如果啲政策係work的話。不過睇到𠵱家完全唔work，我覺得我哋政府好離地，離地到有啲離譜……我覺得我哋政府好驕傲，唔係，講政府係唔啱，係裏面有人好驕傲，覺得自己方式得。老實講，我哋唔係第一二波，係第四波，亦試過清零，究竟問題喺邊度呢？唔針對個問題，唔係我講，係政府請的醫療專家講，會一路『波』落去。」

香港人靠自己

張瑪莉稱很多身邊朋友已往內地，隔離14天，準備過聖誕過新年，但不知香港政府在搞什麼，她已沒有約人飯敘，每次到會所也是獨自食飯。她大讚香港市民很乖，值得攞心心，但歌舞群組700多人，他們不戴口罩又超限聚人數，質疑為何沒有檢控。她表示檢控要有阻嚇作用，並不是罰錢那麼簡單，現在面對的並不是錢問題，是人命問題。

張瑪莉看到飲食業成重災區，覺得好可憐，稱要靠自己並叫大家加油，她說：「香港人口咁密集，如果政府唔做好防疫措施，真係好弊，唔好靠人哋，靠自己最緊要，唔好掉以輕心……繼續堅強。」

是李小龍前大嫂

被冠以「傳奇港姐」的張瑪莉，現年68歲，曾是街童流連街頭，10歲被送入保良局接受教育。1975年當選港姐冠軍，1980年嫁給李小龍兄長、天文台前助理台長李忠琛，育有一子一女，1995年離婚，李忠琛2008年逝世。後來張瑪莉再婚，嫁建築師余文平，至今近10年，兩年前她接受訪問時自爆護照名字仍跟前夫姓「李」。