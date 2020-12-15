【開箱】《出軌的話就死定了》 趙汝貞演驚慄版《夫妻的世界》

表面愛妻的出軌專家

《出軌的話就死定了》由《上流寄生族》趙汝貞與《Oh My Baby》高俊合演，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」同步收看。此劇幕後班底包括《黃金光輝人生》金亨碩導演與《推理的女王》編劇李承敏。講述專門處理離婚官司的律師韓宇成（高俊飾）跟推理小說家姜汝珠（趙汝貞飾）簽下婚前協議書，丈夫承諾婚後若出軌，要斬要殺，全由老婆決定的故事。

首集講述韓宇成夫婦生活美滿，他是著名律師，並經常免費為遭家暴的婦女辦理離婚；事業有成之外，更是出名「愛妻號」，是別人眼中的「國民老公」。其實韓宇成背着妻子出軌，每逢周一及周三早上去跑步時，會穿過便利店後門，便可到達「小三」、電視台女主播白秀晶（洪洙賢飾）的住所。另外，他還密會「小四」，每逢周二周四下班後，他會到超巿買餸，實情是超巿樓上就是他與女律師朴慧京（韓秀妍飾）幽會的地方。

韓宇成出軌時非常小心，甚至稱得上專業。他只會在指定時間「偷食」，還會隨身帶備「偷情工具包」，內有防塵轆，除掉「小三」毛髮、內衣及香水，每次幽會後均會重新整理衣衫、頭髮及噴上香水才回家。韓宇成如此謹慎，全因妻子姜汝珠十分眼利及靈敏，尤其服飾造型與氣味，只要稍有不同便能察覺。姜汝珠是著名推理小說作家，滿腦子是如何設局殺人的段橋，個性冷酷，開口埋口都在談「殺人」。

簽下協議出軌會受罰

此劇提到韓宇成年輕時對姜汝珠一見鍾情，積極追求。可是他生性多情，向姜汝珠求婚當天，被發現與其他女生交往；為追回姜汝珠，他簽下協議書，承諾若出軌，姜汝珠對他有生殺大權。婚後多年，韓宇成似乎已忘記這張契約，肆無忌彈出軌。直至姜汝珠決定下一部新書的主題是「放棄身體契約書」，才令韓宇成驚醒，並深怕妻子知道他出軌後，會將他當成小說人物般殺死。

劇集主要圍繞夫妻關係及丈夫出軌，加插不少懸疑、驚慄的場面，譬如姜汝珠下廚時狠狠劈肉、家中露台種滿有毒花草等，營造恐怖氣氛。此外韓宇成計劃從政，決定跟「小三」、「小四」分手，重整私生活，但「小三」白秀晶不願分手，還跑到韓宇成的家施壓，稱要將姦情告知其妻。可是姜汝珠突然失蹤，引來警方追查。飾演姜汝珠的趙汝貞，在應屆奧斯卡最佳電影《上流寄生族》飾演「富媽媽」一角，給觀衆留下深刻印象。她今次擔正扮演冷酷女子，整天活在推理小說的世界，但演來卻不像瘋子。至於姜汝珠會如何揭發及處理丈夫出軌一事，估計會為劇集帶來高潮。