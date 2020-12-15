波士頓影評人協會獎 趙婷《Nomadland》奪最佳電影

安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）憑《The Father》稱帝，他在片中扮演年邁體弱的父親，卻拒絕《王冠》奧莉菲亞高文（Olivia Colman）飾演的女兒照顧。今年在柏林影展奪得評審團大獎的《從不／很少／有時／總是》（Never Rarely Sometimes Always），女主角薛妮芬尼根（Sidney Flanigan）封后；故事講述17歲的小鎮少女意外懷孕，孤立無援，陪她穿州過省踏上墮胎旅程的，只有同樣未成年的表姊。

查理考夫曼（Charlie Kaufman）編導的《我想結束這一切》（I'm Thinking of Ending Things）奪得最佳劇本獎。《金屬之聲》（Sound of Metal）保羅拉茨（Paul Raci）榮膺最佳男配角；至於最佳女配角則落在講述美國韓裔移民的《Minari》尹汝貞身上。值得一提的是，現年73歲的尹汝貞是韓國資深女演員，拍過《下女》、《神女觀音》等電影，她早前在葛咸獨立電影獎獲提名最佳女主角，將迎戰《Nomadland》法蘭西絲麥杜文等美國女星。