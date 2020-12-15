亨利卡維傷腳 停拍《獵魔士2》

據英國《太陽報》報道，現年37歲的英國男星亨利卡維日前在倫敦Arborfield製片廠趕拍《獵魔士2》（The Witcher 2）期間，當他被工作人員吊起至離地20呎左右，忽然面露痛苦表情，由於當時穿著厚重戲服，工作人員未能即時判斷他是撞到硬物，還是腿部肌肉拉傷所致。不幸中之大幸是，亨利卡維的傷勢未算嚴重到必須即時送院留醫，但相信短時間內難以再拍動作場面。

先跳拍其他演員戲分

電影網站Deadline亦引述知情人士透露，亨利卡維腿傷後，必須停工休息，劇組唯有先行跳拍其他演員的戲分，加上聖誕新年假期在即，台前幕後都會放假，期望稍後可以補回他的進度，盡量把影響減低。

擅拍科幻及動作電影如《超人：鋼鐵英雄》、《正義聯盟》及《職業特工隊：叛逆之謎》的亨利卡維，改拍劇集一樣成績理想，《獵魔士》去年12月上架，首月觀看人數已錄得7600萬，Netflix隨即宣布開拍第2季，可惜波折重重，今年初開鏡即遇上疫情肆虐，拍攝計劃一度暫停，其後《權力遊戲》挪威男星Kristofer Hivju確診，直至暑假才復工；接着多名工作人員先後染疫，新劇再度煞停，11月重新拍攝，相隔數星期又輪到亨利卡維受傷，令到原定明年推出的《獵魔士2》，或許將要延期。

《獵魔士》改編自波蘭作家Andrzej Sapkowski同名小說，第1季劇集講述亨利卡維飾演狩魔獵人傑洛特，一向獨來獨往，直至結識法力高強的女巫葉妮芙，以及年輕公主奇莉，從此命運交纏的奇幻故事。值得一提的是，第2季尚未拍完，Netflix事先張揚開拍第3季計劃，可見對此系列充滿信心。

事實上，亨利卡維跟Netflix關係密切，除了《獵魔士》系列外，早前亦在美莉布朗（Millie Bobby Brown）主演電影《天才少女福爾摩斯》中，扮演神探福爾摩斯，有傳此片亦將開拍續集，看來亨利卡維有排忙了。