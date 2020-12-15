陳樂榣用女兒嫁妝 投資百萬擴充飾品店

生意那麼忙，可有時間陪伴家人？她說：「家人都一齊工作，互相陪伴，5歲女兒Aria幫手包裝和招呼客人，為客人消毒雙手及量體溫，十分搞笑。我將她的嫁妝投資了在生意上，她是股東之一，如女兒將來有興趣繼承便留給她，她也不准我再生，話自己要晒。」

黎燕珊想空姐女兒入娛圈

黎燕珊女兒劉詠詩任職空姐，雖沒被裁員，但她主動為女兒謀後路，打算開設網上平台節目，兩母女合作整甜品，邀請圈中好友擔任嘉賓。問到是否想女兒入行？黎燕珊坦言：「我由day one帶她出活動就想她入行，但她不鍾意，今次就掘個窿畀佢踩入去。」

黃婉曼了解不適食客情况

至於黃婉曼經營的餐廳早前有7名市民光顧後疑食物中毒，他們曾進食炒蛋及蛋鬆餅，黃婉曼強調未確定是餐廳食物出事，不過也抽起餐廳所有雞蛋，致電不適的食客了解，反獲熟客安慰，表示會繼續支持。她透露因疫情嚴重，全公司員工和全家人已接受檢測，結果非常健康，她說：「生意一定有影響，做不到晚市生意少了四成，所以聖誕節我決定支持自己餐廳，叫聖誕大餐外賣。」

記者：林祖傑