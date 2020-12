伙伴逐個離開感唏噓 好友勸告出走 何韻詩憑歌寄意繼續留守

【明報專訊】何韻詩近年不時參與遊行及發聲,昨日她上載演唱獨立歌手Serrini的《Let Us Go Then, You and I》片段,以音樂表達心情,提到最近看到一個又一個伙伴被迫離開,感到唏噓,透露幾乎每日都收到朋友勸告她離開:「不如你走啦,危險啊。」何韻詩稱明白大家的擔心,但她的內心對白是:「你哋由我啦……」