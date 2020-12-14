【開箱】《今際之國的有栖》 死亡遊戲拍出新意

3好友誤闖異域

改編自同名漫畫的《今際之國的有栖》講述山崎賢人飾演「宅男」有栖良平，自從母親死後，藉着打機逃避現實和傷痛，某日與家人吵架後，決定離家出走，於是相約好友勢川張太（森永悠希飾）和大吉（町田啟太飾）到澀谷見面，後因貪玩惹禍，為逃避警察追捕，3人躲進車站廁所，突然漆黑一片，繁囂世界頓時變得死寂，當他們再次步出車站時，澀谷已變得空無一人，情况相當詭異。

原來他們走過澀谷車站大馬路前，曾經目睹天空綻放煙花，正是獲邀加入「今際之國」的象徵。究竟今際之國是平行世界還是虛擬景象？今季未有披露，只知3人被迫參加第一場遊戲「是生是死」，其間遇上兩名女生，他們必須在指定時間內逃離現場，結果在其中一名女生慘死、勢川受傷的危急關頭，有栖終憑機智破解謎團，帶領其他人完成遊戲，並獲得一張「梅花3」啤牌，代表他們可以在此逗留3天的「簽證」。

第2場遊戲，有栖遇上宇佐木柚葉（土屋太鳳飾）等人一起「捉迷藏」，為他倆日後攜手對付今際之國埋下伏線。另一促成二人合作的契機，則是大吉和勢川在第3場遊戲「躲貓貓」不幸陣亡，有栖為友報仇，誓要揪出遊戲幕後主謀，便必須借助宇佐木的力量。

結局留尾給續集

大吉臨終前曾經提及「海濱」這個線索，有栖與宇佐木四出打探，並跟隨一群神秘玩家抵達東京海濱天堂酒店，他們的領袖「帽匠」，宣稱已經破解今際之國的秘密，據報只要完成所有52場遊戲，並蒐集全副啤牌，就可以離開這個鬼地方。為達到目的，帽匠召集所有手下參加遊戲，有栖與宇佐木在別無選擇的情况下，被迫成為陪玩分子，最後卻演變成內訌，死傷慘重，酒店陷入火海，伴隨所有人的幻想和希望，一起化為灰燼。

逃出生天的有栖與宇佐木，大難不死繼續追查真相，以為目標在望？謎底背後原來還隱藏秘密，這種開放式結局，無非暗示此劇有望開拍第2季，亦很符合Netflix拍劇的風格，就是長拍長有。

節奏明快爽度十足

漫畫原作者麻生羽呂巧妙把《今際之國的有栖》跟童話故事《愛麗絲夢遊仙境》合而為一，從此劇英文名「Alice in Borderland」可知一二，例如主角有栖的日文拼音Arisu，正好就是愛麗絲的諧音；至於帽匠的名字和造型，則明顯在影射「瘋帽子」，算是在新瓶舊酒中玩出一點新意。

另一方面，《今際之國的有栖》是導演佐藤信介和主角山崎賢人繼電影《王者天下》後再度合作，自然默契更佳，加上故事節奏明快，首集開場短短十餘分鐘，已迅速交代有栖、大吉和勢川的好友關係與性格差異，隨即展開今際之國的冒險旅程，絕不拖泥帶水，爽度十足。

除此之外，新劇利用電腦CG特效，令到戲中出現的澀谷、銀座和雷門寺等平日熙來攘往的熱點，全部變成死城，忠實呈現漫畫場面，不禁令人聯想起英國導演丹尼波爾（Danny Boyle）執導的經典喪屍片《28日後》，片中倫敦荒涼境况，震撼人心。