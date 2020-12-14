原作者辱韓 網民籲杯葛 觀眾照捧場 《哲仁王后》首播收視勝《愛的迫降》

《哲仁王后》首集請來《喪屍偵探》男星崔振赫客串演出，扮演青瓦台廚師張奉煥，因為一次意外，靈魂穿越到朝鮮時代，從此困在申惠善飾演哲宗王后金素容的身體內，間接跟金正賢扮演哲宗合演同性戀情，鬧出不少笑話。港迷可以透過「黃Viu煲劇平台」收看。

內地穿越題材改編拍成韓劇並不罕見，李準基與IU合演《步步驚心：麗》便是最佳例子，《哲仁王后》首播收視即達8%則屬意料之外。事實上，tvN以李秉憲和金泰璃合演《陽光先生》創下該台最高開播紀錄（8.85%），其他大卡士劇集如玄彬主演《愛的迫降》、金秀賢《雖然是精神病但沒關係》，或者孔劉《鬼怪》等，首播收視大多徘徊6%左右。

《哲仁王后》拍攝初期，劇組一直未有承認或否認故事改編自《太子妃升職記》的傳聞，其後終於落實兩者有關，卻惹來網民翻舊帳，指《太》劇原作者鮮橙的另一部小說《和親公主》，書中曾以「棒子」形容高麗使節。根據網上資料，清朝《皇清職貢圖》早有「朝鮮國民人，俗呼為高麗棒子」的記載，內地學者羅繼祖亦在其著作《楓窗脞語》解釋，當時朝鮮使節帶同大批奴隸來華，他們地位低微、身世可憐，統稱「棒子」，後來有人以此稱呼韓國人，似乎帶有貶意。

韓國網民呼籲罷睇《哲仁王后》，反而挑起觀眾的好奇心，變成「愈鬧愈睇」，成為同時段劇集收視冠軍，都算始料未及。但當獵奇心理過後，昨晚播出的第2集，才是《哲仁王后》真正收視考驗。

《延遲的正義》收視下跌

跟《哲仁王后》同時段播出的SBS電視台劇集《延遲的正義》，受主角裴承佑醉駕醜聞影響，前晚播出第12集收視受挫，上下部分跌至3.9%及5%，相比上周播出第11集的4.7%和6.1%有明顯差距。

雖然劇組已表明，將會刪剪裴承佑的戲分，至於尚未拍攝的部分，他亦不會參演。不過從今集收視反映，《延遲的正義》無辜受到牽連，為了淡化影響，未來三周將會停播，亦有傳邀請《與神同行》李政宰頂替裴承佑角色，如果消息屬實，或許還有一線生機。