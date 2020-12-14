被指狠批周星馳唔會紅結怨 鄭裕玲大平反：有人加鹽加醋

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鄭裕玲（Do姐）表示周星馳（星爺）在《430穿梭機》做主持時，已覺得這個𡃁仔好得意，同其他人的表現方式不同，喜歡搞到細路嬲和喊，做黑白殭屍也零舍不同。她說：「好的東西總會有人發掘，於是調了他出來戲劇組，來到我們套劇集（《生命之旅》），他當時還未是主角，只是其中一個角色，和萬梓良有很多戲，同我也有少少對手戲，當時他仍很青葱，未知將來是怎樣，有時都會同我傾下偈，之後就有了個是非出來，所以我要平反一下。」

讚有潛質變不和傳聞

Do姐稱當時很少私下與星爺兩人傾偈，通常都是一大堆人，有次等埋位時，對方問她：「DoDo姐，你覺得我做演員有無前途呀？」Do姐笑稱自己當時拍完《網中人》，已是阿姐級，可能二人交談期間，周圍有人聽到他們的對話就加鹽加醋。Do姐坦言：「識我那麼久，我是否一個會說別人『唔得』的人？而且我到今時今日還記住初初出來做新人的感覺，我記得我是答：『你好有potential，畀心機做呀』，我多數都是這樣講。點知傳下傳下變成『你不如唔好做』，我當然不會這樣說，何况我真心覺得他很好。因為我見到他經常在劇本上『加啲嘢』，效果是比劇本好的。但多年後他成為星爺後，就有報道說鄭裕玲真的無眼光，這樣說他。」

星爺為見Do姐出席慈善騷

Do姐稱當時鬧出傳聞後，無傳媒向她求證事件，之後她與星爺也再無合作，對方也離開了無綫，她說：「但很開心的是，有次TVB一個慈善節目，想邀請他回來當特別嘉賓做呼籲，他答監製說：『我就唔嚟㗎喇，但是因為你的主持是Do姐，我好耐無見佢，我當入嚟同佢傾下偈啦。』如果我為人真的那麼差，他還會不會來呢？這些是我從來沒講過的。」Do姐憶述之後也有一次跟星爺合作，但覺得無需要就事件特別向對方解釋，因她根本無講過。