《踩過界II》《反黑路人甲》齊入圍恐分薄票源 王浩信再爭視帝存隱憂

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

上集《踩過界》受歡迎，Vincent很開心成就角色變系列人物，他說「盲俠」文申俠早已儲進血液中，埋位演出時，感覺會自動歸位，但拍續集背負收視壓力，如何做得更好，是很大的難度，他說：「自從演過盲俠，出街都會留意失明人士的表情，今次再拍續集，我追求演出要自然，失明人士好似睇見別人，其實沒這個功能，我只會保留一些眉目表情。」造型方面會加添時尚感，如西裝內再加馬甲背心，眼鏡亦換新的款式。

拍《踩過界II》尾段最艱辛

在《踩過界II》，Vincent與蔡思貝、張振朗飾演的盲俠、癲姐和GoGo「鐵三角」組合繼續是骨幹，由於他們遇見很多案件，經常要出入高等法院處理官司，Vincent稱3人一起火花更大，拍檔搞笑更加放。他們在戲中的友情，更突顯他與秦沛（Paul哥）、張曦雯（Kelly）不和關係的強烈對比：「我率先追看整部劇，好感動、有共鳴，帶出小人物、社會悲劇的寫照。」

他形容演出過程挑戰人體極限，最後拍攝的21日，是最艱辛時刻：「每日返廠拍法庭戲，要背大量台詞，節奏又要快，拍完又要回家熟讀翌日拍攝的對白，壓力好大。另一方面，又要準備最後5日拍除衫戲，為了半裸騷肌線條突出，要減少飲水、戒食澱粉質，但講完對白好口乾，個人情緒變得低落，暈暈哋，只能靠意志控制，好辛苦，拍到半夜會NG。直到拍完最後一場跟振朗的冲涼戲，我們終於可以坐在小食部食咖喱魚蛋，感覺好滋味，這段日子是從影以來最難忘的。」他笑言跟振朗拍共浴戲不尷尬，之前在《踩過界》和《反黑路人甲》也有曖昧Hehe情，彼此好熟。

另外有一段在心經簡林取景的感情戲，加入佛教智慧，塑造另一種氣氛，Vincent很滿意自己的發揮：「朱千雪扮演我的愛人Yanice上集死了，對我好大陰影，情感延續了下來，我要放下情緒，翻看這場戲幾感動。」

偏心喜劇 觀衆喜愛已感恩

《踩過界II》能否承接上集威力，為Vincent贏得好成績，爭取視帝殊榮？他自言對套劇有信心，上集跟觀眾建立關係，相信能留住捧場客；至於爭獎，他不敢說志在必得，因很喜歡《踩過界II》和《反黑路人甲》，若一同入圍將面臨自己打自己：「其實我有少少偏心喜劇，拍《反黑》之前戰戰兢兢，觀眾喜愛，覺得好笑，我已經感恩；但歷史上難有喜劇在頒獎禮得好成績，如果得獎是驚喜，我想押注在《反黑》，個人就心虛，想到《踩過界II》班同事點算？若《踩過界II》得，又對不住《反黑》劇組，這一注我押不到，不如問監製。」

大家想得獎 頒獎禮才好看

去年Vincent憑《解決師》角逐無綫視帝，結果輸了給《白色強人》的馬國明（馬明），他說：「馬明實至名歸！」縱然賽前大有信心，失落視帝也不至於心酸，他說：「我已攞到收穫，當時想試動作戲，好多觀眾和學生都喜歡。而且之前已攞過（視帝），入圍已經好開心，一向不是以攞獎為目標。」今年馬國明也有3部劇《降魔的2》、《使徒行者3》、《C9特工》推出，可望再碰頭爭視帝，想不想用實力報一戰之仇，Vincent說：「我們不止是競爭對手，Brother來的，睇公司啦。好難講，當然有競爭先有進步，大家都想得獎，頒獎禮先好睇！」

其實強敵又點止馬國明？無綫本年度播出的劇集，集合視帝級及實力派，包括《殺手》的黎耀祥和陳豪，《使徒行者3》和《飛虎之雷霆極戰》苗僑偉、《十八年後的終極告白》跟《法證先鋒IV》的譚俊彥、《踩過界II》與《機場特警》張振朗、《機場特警》和《迷網》楊明，都有望叫兩飛；此外，還有《使徒3》林峯和袁偉豪，《飛虎》黃宗澤、吳卓羲，《黃金有罪》張兆輝、蕭正楠及洪永城，《過街英雄》森美，《木棘証人》羅仲謙，《C9特工》黎諾懿，《那些我愛過的人》林文龍，《大醬園》吳岱融、何廣沛，《法證先鋒IV》黃浩然，《十八年後的終極告白》陳山聰等。Vincent聽到對手衆多，笑言信心大打折扣：「我是後輩，坐埋一邊算啦，有那麼多前輩，我冇乜信心，回家想一下就算，有得參與已經開心。」

闖影壇片酬增豐富閱歷

Vincent目前在內地拍網絡電影《追龍番外篇之十億探長》二三集，拍完返港要隔離14天，未知能否趕及出席下月舉行的台慶頒獎禮。

問他離家工作會否多顧慮？他輕輕帶過說：「要搵食，無計，唯有自己調配工作和私人時間。」他透露《追》片反應好，添食帶挈他的酬勞倍增：「自己喜歡新嘗試，近兩年多接觸電影，跟不同團隊合作，吸收新靈感、豐富閱歷，希望將來能拍科幻片。」

場地：Pentahotel Hong Kong, Kowloon

服裝：SANDRO HOMME

髮型：Sue Cheung @Hair Corner

化妝：Bonbon Fong@Emma Lee Group

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