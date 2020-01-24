FKA Twigs入稟告舊愛沙拉保夫 受家暴精神虐待感染性病索償

FKA Twigs拍攝沙拉保夫編劇及主演的自傳色彩電影《寶貝童年》（Honey Boy），兩人因而認識及拍拖，大概2018年底開始一起，拍拖數月，已於去年中分手。

男方疑神疑鬼 要與槍同眠

據美媒得到的法庭文件顯示，其中一次發生在去年情人節，沙拉保夫不但鹵莽駕駛，更威脅FKA Twigs必須向他表達愛意，否則會故意把車撞毁。最終沙拉保夫把車停在油站，FKA立即離開車廂，但對方跟着她，並令她撞向車身，又朝她臉上喝罵及強迫她返回車內。

另一次是沙拉保夫半夜起來捏她頸，FKA Twigs表示他疑神疑鬼，所以連睡覺也把槍放在身旁。FKA在狀辭亦指沙拉保夫把性病傳染給她，並另外傳染給至少一名曾有親密關係的舊女友。法庭文件中沒披露她索償的數目，但FKA強調此舉非為錢，而是想引起大衆關注施虐者的伎倆。

沙拉保夫 羞愧抱歉

今年初跟《性上癮》女星美亞哥夫（Mia Goth）復合的沙拉保夫承認過往待人很惡劣。對於FKA Twigs的指控，他以電郵回覆傳媒表示對於自己的酗酒及侵略行為，沒任何藉口；多年來他自虐也虐待身邊人，對此感到羞愧，對受害者他也很抱歉。不過其後他給美媒的電郵又稱當中很多指控不實，自言仍為濫藥、酗酒及創傷後壓力症等問題接受治療，但他不能改寫歷史，只能接受及希望未來會變好。

沙拉保夫自《變形金剛》成名後，屢惹是非，並經常因打鬥、醉駕及當眾大吵大鬧等失控行為被送進警署。至於FKA Twigs，跟沙拉保夫拍拖前，曾與《吸血新世紀》男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）拍拖3年。