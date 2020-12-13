敖嘉年回巢當男一：豁出去拍 蔣家旻搶到花球唔怕激嬲湯洛雯

蔣家旻表示與敖嘉年拍劇時發現對方為人幽默，「收工後仍在手機群組接住他的幽默感」。提到早前接到好姊妹岑杏賢（Jennifer）的花球？蔣家旻笑說：「Jennifer想我接到花球，得到幸福快樂，希望快點找到另一半，不過結婚較長遠，現在都是工作為先。」搶了花球，不怕湯洛雯嬲？她說：「我都想湯洛雯接，但花球是她親手製作送給新娘，她說由自己接會好怪。其實她不接花球都一定會結婚的。」被爆料指主動追求仁濟總理鍾培生？她澄清道：「是誤會，我只是工作見過對方兩次，上次睇戲是項工作，座位都是對方安排，感情方面我從來不會主動，我只是他其中一個朋友，也感覺不到被追求。」

林秀怡否認被雪藏

之前傳被公司雪藏的林秀怡終於解凍拍劇，她說：「無話過雪藏我，只是沒有適合我拍的劇集。我要點時間訓練，回想對上一部劇是《唐人街》，已經相隔一年多。」她初時擔心開工不適應，直至埋位就知道演技沒生疏，與新班底合作感覺新鮮。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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