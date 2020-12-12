【開箱】Disney+明年落戶香港 《黑豹》不易角 《上氣》煞科

新戲佔八成Disney+上架

迪士尼在會上表示，今年Disney+在拉丁美洲有不錯成績，明年將落戶東歐；繼日本、印度、印尼等亞洲地區後，將於2月23日在新加坡開台，之後輪到韓國及香港，不過未有確實日期。昨日在網上打出Disney+ Hong Kong已出現相關網頁，但只着留下電郵地址及留意最新動態。

迪士尼是娛樂王國，除Marvel電影，還擁有彼思動畫、《星戰》系列等賣座作品，2019年旗下電影佔了7齣超過10億美元票房。不過迪士尼主席艾格（Bob Iger）強調重質不重量，重點發展的Disney+亦然。未來近百齣新影視作品，佔八成會先在Disney+上架。

近日華納電影宣布明年17齣新片將全數在戲院及影視串流平台HBO Max同步，戲院商及《天能》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）等表示不滿；尤其受疫情影響，外界十分關注迪士尼未來規劃，是否會緊跟華納路向？迪士尼新媒體負責人丹尼爾（Kareem Daniel）表示，戲院有助建立電影系列，過去10年以此模式運作亦十分成功，像Marvel電影和《星戰》系列就是好例子。雖然《魔雪奇緣》班底炮製的動畫《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon），明年會在戲院及Disney+同步，但這不會是恆常策略，未來會保持彈性，但《黑寡婦》（Black Widow）及《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）仍按原定計劃會如期在戲院公映。

湯漢斯新片Disney+獨家

未來Disney+，Marvel及《星戰》系列劇集將各有10齣上架，並有其他動畫。其中在《星戰》外傳《曼達洛人》由羅莎里奧多遜（Rosario Dawson）扮演的角色Ahsoka Tano將抽出，另外拍成劇集。《星戰前傳》男星希頓基斯登遜（Hayden Christensen）會回歸扮演Anakin Skywalker，伙拍伊雲麥葵格（Ewan McGregor）演出劇集《Kenobi》，再次跟「師父」Obi-Wan聚首。至於兩屆金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演的真人版新片《Pinocchio》、《神探福爾摩斯》祖狄羅（Jude Law）擔正的《Peter Pan and Wendy》，以及《騙海豪情》愛美雅當絲（Amy Adams）成名作《魔法奇緣》的續集《Disenchanted》，均會獨家在Disney+ 上架。

電影方面，《神奇女俠》導演柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins）會執導2023年聖誕檔期上映的《星戰》新片《Star Wars: Rogue Squadron》，成為該電影系列首名女導演。

自卓威博士文今年8月底病逝後，Marvel粉絲一直很關注《黑豹2》由誰扮演「黑豹」鐵查拉，首席創意總監奇雲費格昨日表示，卓威的演出已超越角色本身，出於尊重，所以不會易角，在續集將會繼續探索「瓦干達王國」。

「美國隊長」聲演巴斯光年

另外，確認了「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）加盟Marvel電影宇宙，在《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）扮演奸角Gorr the God Butcher ；「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）則會在全新動畫《Lightyear》聲演巴斯光年。迪士尼收購霍士後，《神奇4俠》回歸Marvel，並開拍新片。

Marvel首部全華人演出陣容的超級英雄片《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），昨日亦表示剛煞科，安排明年7月9日上映，同時公布了演員及角色名單，包括梁朝偉飾演Wenu，《我的超豪男友》美籍中韓混血女星奧卡菲娜（Awkwafina）飾演名為Katy的角色。楊紫瓊扮演Jiang Nan，陳法拉亦榜上有名，飾演Jiang Li，如果單從名字來看，楊紫瓊和陳法拉的角色似乎有親戚關係。