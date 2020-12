【開箱】Disney+明年落戶香港 《黑豹》不易角 《上氣》煞科

新戲佔八成Disney+上架

迪士尼在會上表示,今年Disney+在拉丁美洲有不錯成績,明年將落戶東歐;繼日本、印度、印尼等亞洲地區後,將於2月23日在新加坡開台,之後輪到韓國及香港,不過未有確實日期。昨日在網上打出Disney+ Hong Kong已出現相關網頁,但只着留下電郵地址及留意最新動態。

迪士尼是娛樂王國,除Marvel電影,還擁有彼思動畫、《星戰》系列等賣座作品,2019年旗下電影佔了7齣超過10億美元票房。不過迪士尼主席艾格(Bob Iger)強調重質不重量,重點發展的Disney+亦然。未來近百齣新影視作品,佔八成會先在Disney+上架。

近日華納電影宣布明年17齣新片將全數在戲院及影視串流平台HBO Max同步,戲院商及《天能》導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)等表示不滿;尤其受疫情影響,外界十分關注迪士尼未來規劃,是否會緊跟華納路向?迪士尼新媒體負責人丹尼爾(Kareem Daniel)表示,戲院有助建立電影系列,過去10年以此模式運作亦十分成功,像Marvel電影和《星戰》系列就是好例子。雖然《魔雪奇緣》班底炮製的動畫《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon),明年會在戲院及Disney+同步,但這不會是恆常策略,未來會保持彈性,但《黑寡婦》(Black Widow)及《幻險森林奇航》(Jungle Cruise)仍按原定計劃會如期在戲院公映。

湯漢斯新片Disney+獨家

未來Disney+,Marvel及《星戰》系列劇集將各有10齣上架,並有其他動畫。其中在《星戰》外傳《曼達洛人》由羅莎里奧多遜(Rosario Dawson)扮演的角色Ahsoka Tano將抽出,另外拍成劇集。《星戰前傳》男星希頓基斯登遜(Hayden Christensen)會回歸扮演Anakin Skywalker,伙拍伊雲麥葵格(Ewan McGregor)演出劇集《Kenobi》,再次跟「師父」Obi-Wan聚首。至於兩屆金像影帝湯漢斯(Tom Hanks)主演的真人版新片《Pinocchio》、《神探福爾摩斯》祖狄羅(Jude Law)擔正的《Peter Pan and Wendy》,以及《騙海豪情》愛美雅當絲(Amy Adams)成名作《魔法奇緣》的續集《Disenchanted》,均會獨家在Disney+ 上架。

電影方面,《神奇女俠》導演柏蒂鎮堅斯(Patty Jenkins)會執導2023年聖誕檔期上映的《星戰》新片《Star Wars: Rogue Squadron》,成為該電影系列首名女導演。

自卓威博士文今年8月底病逝後,Marvel粉絲一直很關注《黑豹2》由誰扮演「黑豹」鐵查拉,首席創意總監奇雲費格昨日表示,卓威的演出已超越角色本身,出於尊重,所以不會易角,在續集將會繼續探索「瓦干達王國」。

「美國隊長」聲演巴斯光年

另外,確認了「蝙蝠俠」基斯頓比爾(Christian Bale)加盟Marvel電影宇宙,在《雷神奇俠4》(Thor: Love and Thunder)扮演奸角Gorr the God Butcher ;「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)則會在全新動畫《Lightyear》聲演巴斯光年。迪士尼收購霍士後,《神奇4俠》回歸Marvel,並開拍新片。

Marvel首部全華人演出陣容的超級英雄片《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),昨日亦表示剛煞科,安排明年7月9日上映,同時公布了演員及角色名單,包括梁朝偉飾演Wenu,《我的超豪男友》美籍中韓混血女星奧卡菲娜(Awkwafina)飾演名為Katy的角色。楊紫瓊扮演Jiang Nan,陳法拉亦榜上有名,飾演Jiang Li,如果單從名字來看,楊紫瓊和陳法拉的角色似乎有親戚關係。