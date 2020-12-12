《聖殤》韓國導演 擬定居拉脫維亞 59歲金基德染疫亡

據俄羅斯傳媒報道，金基德上月20日抵達拉脫維亞後，最近在當地感染新冠病毒，其後因併發症延至昨早在當地醫院離世。據報金基德此行到拉脫維亞，計劃買房子，並藉此取得居留權。定居當地的《普京的證人》俄羅斯紀錄片導演維德利明斯奇（Vitaly Mansky）表示，近日相約金基德出席會議，他卻沒有現身，經過多番打聽後，才得悉金基德在醫院病逝。

金基德的死訊曝光後，韓媒引述相關人士透露，金的家人昨日下午才接到拉脫維亞有關方面通知，確認他病逝的消息。由於事出突然，家屬尚未確定喪禮等事宜。

在國際多次獲獎

金基德1990年代初到巴黎習畫，其間萌生當導演的念頭；沒受過電影專業訓練的他，返回韓國後開始撰寫劇本，並拍攝低成本電影。2004年憑《慾海慈航》在柏林影展奪最佳導演銀熊獎，同年憑《感官樂園》再於威尼斯影展贏得最佳導演獎。《阿里郎》亦讓他在康城影展一種關注單元獲得獎項。2012年他執導的《聖殤》，更在第69屆威尼斯影展奪得最高榮譽金獅獎，成為他的影壇代表作之一。

金基德的電影題材獨特，有時更頗富爭議；另一特色是對白極少，成本不高，更能快速完成。部分卻暴力暗黑，他早期的《漂流慾室》，涉嫌殘忍對待動物，在威尼斯放映時，據報有觀衆看到頭暈作嘔。他在國際影壇成名後，又曾邀請《東京鐵塔》小田切讓演出《悲夢》，並找來台灣男星張震拍攝《呼吸》。

捲#MeToo事件 離開韓國

金基德兩年前捲入韓國#MeToo事件，被女演員入稟控告他拍攝《切夫之痛》期間，掌摑兼強迫她拍牀戲，結果金基德被判罪成，其後多名女性控訴他性侵，案件最後因證據不足而結案。金基德從此在韓國銷聲匿迹；韓媒指他在#MeToo事件後，前往俄羅斯並拍攝了全部哈薩克演員主演的電影《Dissolve》。最近他移居拉脫維亞，在當地買樓兼申請居留權。

文：蘇珮欣