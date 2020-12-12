轉做空姐7年 被香港航空裁走 E Cup Baby劉欣宜或重返幕前

「對公司忠心沒意義」

劉欣宜在香港航空服務7年，擔任機艙乘務長職位，她在電話訪問中表示前日才飛日本北海道，即日返港後接受隔離未及24小時，便收到公司內部電郵通知她被裁，心情無奈又震驚，她說：「之前有斷續放無薪假，即使飛的航班也不算多。前晚11點才回到家，昨晨便收通知，事前完全沒有收到任何裁員消息，所以好震驚！之前有問過直屬上司，都有讚我一直表現好好，不需擔心太多，結果都是被炒！她表示今年1月初曾有其他公司向她挖角，但沒有應承，始知對公司忠心、年資經驗豐富和工作表現好都是沒有意義。

劉欣宜育有兩歲多女兒，又要幫手供樓，失業令她帶來一定經濟壓力，唯有暫時依賴音樂人丈夫陳子敏獨力撐起頭家，她說：「下周會返公司交還制服和證件，希望公司依足勞工法例賠錢。不排除重返幕前接演出工作，亦考慮轉職KOL，分享入廚和育兒心得，如果情况再差，唯有忍痛賣樓。」

記者：林蘊兒