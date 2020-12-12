放棄護士工作轉做全職歌手 艾妮狂減22磅向夢想進發

機會來臨不再猶豫

Elly說因為鍾意唱歌，這是她一直堅持的事情。邊做護士邊兼職唱歌，很攰但不會呻苦，反而是很享受的事情，感覺充實。為追夢放棄護士工作做全職歌手，外界眼中是大冒險，她自言是愛冒險的人。過往Elly會問自己是否真的喜歡唱歌，認定了方向，終於等到機會來臨，她不再猶豫，她說：「我會一路行去，不知道何時會頂唔順；當初也沒料到會有再入行的機會，這行業有很多不同的可能性。」

加盟英皇重新開始

最近她推出HiFi發燒碟《Closer》，將1990年代到2000年的經典金曲重新編排演繹，更編成一個女生的戀愛故事。她去年加入英皇，一切重新開始，包括改名艾妮，形象包裝到選歌，她樂於接受意見改進。減肥是必經歷一關，跟做護士時相比，已減了22磅。她說：「做護士需要體力應付繁重的工作，要補充能量。現在減少吃澱粉質，一星期只吃一次，剛剛吃了牛角包，是這星期的quota了。不過，演出前我一定要吃飯，這樣才有氣力唱歌。」

場地：中環迷你酒店

服裝：tout à coup@i.t

化妝：Cyrus Lee

髮型：Ritzlam@Hair Corner

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

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