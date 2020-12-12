蕭正楠隔離期滿出關 翠如煮發霉河粉迎接

蕭正楠早前為主持飲食節目拍外景，因曾接觸的餐廳職員確診，他列為緊密接觸者，被送往隔離營接受強制檢疫；他上周六隔離期滿出關，而且經過兩次檢測均呈陰性。蕭正楠回想當日由全副防疫裝的工作人員帶走時，老婆黃翠如眼濕濕送車，有點傷感，故在營中也不放心老婆，不時用視像通話，「三餐都有人照顧，飲食清淡，早睡早起，不過老婆在家隔離，她就靠雪櫃裏的食物，我會告訴她什麼食材可以點煮，幫她安頓三餐」。他笑言離營前打掃清潔，免被列入黑名單，老婆也親自下廚歡迎他出營，「她煮消夜給我，但河粉發霉、魚蛋發臭」。

「與老婆好生疏 要囤積感情」

翠如是否要接受烹飪培訓？蕭正楠說：「她的鼻子靈敏，可能見到我太興奮啫！」他稱飲食節目會待疫情緩和才復工。對於被陳豪催生仔，他笑說：「估不到他恨抱孫，我會努力的。隨緣啦，剛隔離完同老婆好生疏，要囤積感情呀。」

陳豪與李佳芯一起受訪。談到李佳芯悉心打扮大晒美腿，可惜被發現美腿受傷損了，她笑說：「拍劇時被石頭𠝹傷，我是容易受傷的女人，好易一𠝹就損，但是男仔𠝹我就不損。」她跟陳豪多次合作拍劇，陳豪稱每次都有不同火花，今次也不乏驚喜，「我們在劇中關係錯綜複雜，再加上其他演員組合，效果不錯」。

李佳芯不抗拒小鮮肉追求

李佳芯預告劇中感情線豐富，除與陳瀅、蝦頭有段姊妹情，又跟何廣沛發生轟烈的姊弟戀，她笑言涉及好多上天下海的荒誕情節，曾幻想發生在現實世界，自己會不知所措，「不過我不抗拒『小鮮肉』追求，不會有太多界限」。她反問陳豪能否接受姐姐追求？陳豪大笑道：「問題好高深，我不懂回答。」

陳豪催「契仔」蕭正楠生B

談到蕭正楠許願做陳豪契仔，陳豪預測對方將來都會是好爸爸，認為他是時候生小孩，「我相信他好快有好消息公布，我可以傳授生仔秘技給他，叫他來找我啦」。身旁李佳芯也被陳豪催婚，她扮懵道：「個問題好高深，我不知道，未呀！未呀！」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中