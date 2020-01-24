《造星III》顧定軒張進翹演HeHe情勝出 評判黃真真被網民質疑偏私

前晚播出第29集，A組派出顧定軒及張進翹（Manson）擔任BL（Boy's Love）項目《我們》主角，上演HeHe情。兩人排練時已非常投入流淚，正式演出時表現難捨難離的感情，獲評判好評勝出。

新一輪評判由導演黃真真、許廷鏗、林奕匡、舞台劇演員邵美君及商台DJ朱薰擔任，當中黃真真遭很多網民抨擊，認為她評語不中肯，像她狠批A組表現時，相反其他評判則讚好，結果只有她按B組的藍燈，其他都按A組的紅燈。

黃真真曾在節目中提到B組演出是彭秀慧的功力。有網民認為是否她跟彭秀慧相熟，所以有偏私之嫌！還有網民改她花名叫「藍假假」，因為常按藍燈。

許廷鏗任評判被讚高質專業

不過黃真真都有批評B組及讚A組的時候，她看到B組演繹《Till We Meet Again》後說：「表演看似乜都有，其實乜都無，你哋無諗過自己嘅強項係乜，咁樣落去，呢一世都做唔到星。」另一名評判許廷鏗則獲很多網民好評，說他曾參加歌唱比賽，能給予參賽者中肯意見，讚他是高質素兼專業評判。

娛樂組