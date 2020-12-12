楊明否認拒絕提供血液樣本控罪 Lunch哥庭外狙擊：請不要以身試法

女友莊思明陪同到法院

楊明昨晨9時15分由女友莊思明及經理人陪同到達法院，他與女友均穿上灰色情侶裝，並肩而行，現場有不少傳媒採訪。問到是否跟上次一樣心情OK？他沒正面回答，雙手豎起拇指步入法院大樓。

控罪指稱，被告（楊明）於今年8月7日在半山馬己仙峽道（西行）近燈柱37716，在道路上不小心駕駛車輛，而當時該私家車的窗門曾被增補，以減低其安全玻璃的透光能力；另於今年8月8日，在瑪麗醫院急症室內，雖有合理辯解沒有提供樣本以作檢查呼氣測試，但警長4737要求提供血液樣本以作化驗時，無合理辯解而沒提供該等樣本。

承認不小心駕駛等兩罪

楊明在庭上承認「不小心駕駛」及「門窗玻璃透光度不足」兩罪，但否認「拒絕提供血液樣本」的控罪。代表楊明的資深大律師清洪在庭上表示，有控方證人供稱當日到場時，嗅不到楊明身上有酒味。鑑於案件要再作調查處理，所以押後明年3月2日開審，楊明繼續獲准以5000元保釋候訊，須於報稱地址居住。

搖頭冷笑懶理Lunch哥

楊明與莊思明離開法院時，外號「Lunch哥」的李國永在門外舉起標語狙擊。楊明經營燉湯店，「Lunch哥」在標語寫上「酒後駕駛、燉你擔心、犯法就係犯法、楊明都要負責、請不要以身試法」，還邊行邊向楊明大呼。楊明則搖頭冷笑，之後上車離開。

【案件編號：ESCC2365/20】

記者：林祖傑

攝影：孫華中