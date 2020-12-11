《夫妻的世界》膺年度最高點擊韓劇

今年點擊率破億的韓劇共有4齣，除《夫妻的世界》外，KBS《結過了一次》達1.89億次，位列亞軍。季軍是玄彬與孫藝珍主演的《愛的迫降》，累計1.24億次點擊；緊隨其後是金秀賢與徐睿知合演的《雖然是精神病但沒關係》，有1.1億次點擊。報告指出，《愛的迫降》雖然大受歡迎，但該劇去年12月首播，而數據僅統計本年度，導致排名較落後。其餘打入十大的韓劇依次為《梨泰院Class》、《機智醫生生活》、《The Penthouse》、《再見媽媽又再見》、《浪漫醫生金師傅2》及《九尾狐傳》。

另一方面，Google亦公布了排名，其中今年1月因空難身亡的NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant），成為繼「新冠病毒 」和「選舉結果」後最多人搜尋的名字；演員方面，荷李活首名確診巨星湯漢斯（Tom Hanks）稱冠。至於影視方面，奪得奧斯卡最佳電影的韓片《上流寄生族》及真人騷《養虎為患》亦榜上有名。