韓劇《延遲的正義》恐爛尾 權相佑停工隔離 裴承佑涉醉駕受查

文：蘇珮欣

韓國傳媒昨日報道，裴承佑上月中於首爾江南區新沙洞某道路上被揭發酒後駕駛。據報他被警方截查時接受測試，血液中的酒精濃度甚高，足以達到吊銷駕駛執照的程度。警方目前已立案調查，近日會傳召他作供。

裴承佑道歉反省

據報裴承佑涉案當日，沒有拍攝行程，故相約友人喝酒。事件曝光後，他即時向外界道歉，表示沒有辯駁餘地，正在深刻反省，會調整工作時間，配合警方調查。

裴承佑與權相佑合演SBS電視台新劇《延遲的正義》於10月底首播，每逢周五六播出，上周六（5日）第11集收視為4.7%及6.1%，成績不過不失。香港觀眾可透過煲劇平台「黃Viu」同步收看。

剩最後3集未拍

電視台相關人士昨日透露，《延遲的正義》拍攝進度陷入惡劣狀態。不僅裴承佑涉嫌醉駕，權相佑本周初因經理人確診新冠病毒、他亦須檢測及自我隔離，雖然其檢測結果為陰性，但仍未能復工。如今兩名男主角雙雙「出事」，勢必影響拍攝進度。據悉《延遲的正義》全劇預計有20集，今日（11日）會先停播，明日播出第12集，目前已拍竣第17集，剩下3集如何解決，電視台仍在商討。