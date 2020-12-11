涉公眾地方參與打鬥案 押後12．23裁決 周永恒自辯腦有水瘤 無能力打架

記者：袁永霖

被告周永恒昨日無律師代表，自行辯護。他在散庭後表示，對案件沒太大信心，稱結果如何，會非常影響他舉家到何處生活，他說：「會去一個被人打唔使畀人拉嘅地方。」控方案情指，當日案發前，負責送雪條的送貨司機李崇滿、同事彭浩榛與女店員就收貨問題擾攘了約15分鐘，其間在店內等候付錢的周永恒大感不滿，用粗口斥罵店員。司機昨日在庭上供稱，頭戴鴨嘴帽的周永恒用帽尖戳其人中，令他「痛到標眼水」，故出手打他，及後周永恒曾向其背部拳打一下。

自稱被踢春袋

周永恒自辯時認為李的送貨問題令他浪費了時間，還稱「架小巴都走埋」，李沒資格趕他走，故與李理論，但李最後卻出手用「複式套拳」打他，他說：「一嚟踢我春袋……左勾拳、右勾拳。」周永恒自稱腦內有水瘤，無能力打架，又表示被帶回警署後，遭多名警員及李圍着取笑，才出現早前有報道指他雙手合十跪地求情的場面。

突向送貨司機道歉

周永恒在庭上多次與主控及兩名證人互相爭論，回答問題時又不時做出連番動作解釋，令暫委裁判官熊雪如須多番提醒周永恒，不要在庭上吵架或亂做動作。

周永恒盤問涉案送貨司機李崇滿時，就事件向李說「唔好意思」，並稱：「雖然呢個場合唔係好啱，但都想講聲，同埋睇下你嗰樣，你冇事呀嘛？」

隨後周永恒盤問另一證人、李的同事彭浩榛時，熊官曾問周永恒還有否問題要問彭，周永恒卻回應：「我冇嘢想問啦，呢個過程好痛苦呀，你（熊官）判我啦，有罪又好冇罪都好。」

【案件編號：KCS512982/20】