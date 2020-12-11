不介意與戴祖儀拍激吻戲 羅天宇：有好機會就要把握

問戴祖儀會否嘗試與羅天宇合唱？她說：「跟誰合唱都OK、都開心，我有追看《香》劇，故事好貼地又大膽，羅天宇頭兩集表現好好。（能否接受像劇中主角拍咀嘴戲？）視乎對手，如果是古天樂、林俊傑或蕭敬騰就好。（對手是羅天宇？）作為專業演員，當收到劇本會專業地完成。如果似劇中那樣激烈，我要研究劇本先。」她避談與緋聞男友合作會否更易投入。之後扯開話題自爆喜歡劇中求婚感動情節，但如果將來另一半在小巴上求婚，她會好嬲，又稱不是要求有名車，只希望對方用心思，以及在家人朋友見證下作出承諾才肯接受。

羅天宇表示目前單身沒拍拖，又否認與戴祖儀合照時尷尬，希望觀眾將重心放在他工作和留意劇集，因台前幕後花了很多心機拍攝。他提到與龔嘉欣拍劇前不熟絡，開劇兩日便要拍牀戲，慶幸很快能拉近距離。他不介意與戴祖儀演情侶及拍激吻戲，「拍劇不由我去揀對手，只能跟公司安排，難得有好機會就要把握」。

記者：林蘊兒