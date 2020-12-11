聆聽年輕人心聲 導演關信輝學到堅毅與鬥志

記者：柯美

攝影：孫華中

電影《熱血合唱團》導演關信輝與編劇張佩瓊於2014年拍《五個小孩的校長》前，已做了一些關懷年輕人的工作，例如到戒毒所探訪、到Band 3學校跟學生分享心路歷程和心得，希望年輕人得到鼓勵，也發覺有些人之所以學壞，跟家庭背景和成長有千絲萬縷的關係，所以很想將他們的故事拍成電影，讓大家知道這些年輕人在艱難環境下成長實在不簡單，鼓勵他們的同時，希望大家亦要學習他們的毅力，用生命影響生命；像戲中劉德華飾演的指揮家，最終受到年輕人的感染，接受自己的陰暗面，勇敢認錯。關信輝說：「合唱團是一大班人互動成為一把聲音，他們也影響到指揮家，大家團結下成就一首好的樂章。人與人之間也應如此，不是你有經驗、你是大師就什麼都懂，可能一個無名小卒有某些才能，我們是沒有的，也值得我們學習。所以別看輕任何人，有時亦不一定要分高低。」

被Band 3學生背後故事感動

關信輝自覺從這群年輕人身上學到堅毅與鬥志，「做資料蒐集時，去了一間Band 3學校做了3日學生，有機會訪問他們，當中有很多心酸和難於啟齒的故事，但從這些年輕人的身上，我看到很強的生命力、鬥志和堅毅，我們大人一次失敗，未必能夠再站起來；但他們輸了，笑一笑就再來過。他們雖然𠝹手、打交、講粗口，甚至有些不良習慣，但當我聽到他們背後的故事時也被感動，他們背負很多家庭重擔，仍有力量繼續活着，只不過未找到出路而已！」他希望大家聆聽年輕人的心聲，不要站在高牆要他們如何，應該互相坦誠。

不分好壞 有教無類

是否覺得這群學生被社會和學校忽略？關信輝表示不敢說，但可以借用戲中四個字「有教無類」，認為關愛年輕人是不分好與壞，不乖的更要聆聽他們的聲音和明白他們，讓他們知道是值得被愛和沒被人放棄的，「人之所以自暴自棄，是因為感覺到不被愛和不值得被愛。但當有人看重他，並肩而行的時候，正如電影中說find your voice，這群烏合之眾找回自己的聲音，就能發光發亮，在他們的世界就可以無限大」。

李麗珍孫佳君演活角色

《熱血合唱團》中除了33名年輕素人令人眼前一亮，不施脂粉演出的孫佳君和李麗珍亦是亮點，她們跟戲中兒子之間的感情更令人動容。關信輝說：「她們都是好演員。我跟她們解釋拍該片的原意，當知道演問題家庭的母親，不用我游說便接演，並構思自己怎樣演活一個基層角色。多謝她們相信劇本和角色。」他透露於深水埗拍攝孫佳君與兒子在天台屋的故事，他亦深受感動，因他在對面天台拍過去，望過去全是天台屋，孫佳君的故事其實四處都在發生中。電影有天台屋、劏房、公屋及豪宅，其實代表不同階層的家庭和香港人，他們面對的種種，但無一個家庭是完美的，住豪宅的家庭也有着問題，中產有中產壓力，孩子有孩子的壓力！

「帶一點點燭光給大家」

提到《五個小孩的校長》叫好叫座，累計票房逾4600萬元，拍攝《熱血合唱團》時有否壓力？關信輝稱拍每部戲都有壓力，但壓力亦是動力，他拍戲想將一些信息帶出去，「我和劉德華都知道電影是商品，但裏面可以帶出一點點信息去影響社會，喚醒大家關注」。是否愛拍社會題材的電影？關信輝也想拍其他片種，亦曾有人找他拍恐怖片，但想了兩星期發覺不適合，「不是不想拍和不識拍，而是覺得別人拍得比我好。今年很多前輩離開，我覺得人生很短暫，匆匆數十年，所以想在返天家之前，用導演的身分帶一點點燭光給大家，拍一些我覺得感動和興奮的東西，把握每一次機會，當是最後一部去做。每當有親人和朋友離世，這種感覺就愈來愈強！」

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