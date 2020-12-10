【開箱】《聖誕投愛》歌頌美軍人道援助的主旋律電影

關島實地取景

《聖誕投愛》全片在美國關島實地取景，當地風光如畫，四季如春，對疫情肆虐導致全年無法出國的旅行發燒友來說，便成為最大賣點。

電影從真實情况取材，話說美軍自1952年開始，每年聖誕都會展開名為「Operation Christmas Drop」的空投行動，向西太平洋島國密克羅尼西亞贈送物資，藉以改善島民的日常生活，成為美國國防部最歷史悠久的人道援助行動。

《聖誕投愛》故事發生在面臨關閉危機的關島安德森空軍基地，除了一般防禦工作外，每年聖誕都有特別空投任務，軍人按照傳統，把物資和禮物送到鄰近地區的56個偏遠島嶼，好讓當地3萬居民都能感受到節日氣氛。

美劇《吸血新世代》女星姬加咸（Kat Graham）扮演國會議員助理艾瑞卡，為了協助議員處理太平洋空軍基地的關閉程序，於是親赴當地展開調查，她的報告將會成為基地存亡的關鍵；《飢餓遊戲》男星阿歷山大路榮（Alexander Ludwig）飾演空軍上尉安德魯，獲上司指派「特別任務」，表面上負責接待艾瑞卡，其實是阻止對方唱衰基地，最佳方法就是讓她知道基地的存在價值。

兩人初次接觸，已經舌劍唇槍，互不退讓。 艾瑞卡認定安德魯是來阻止而非協助調查，於是略施小計，便把他「遺棄」在沙灘，好讓她能爭取時間四出偵查。

安德魯亦認為對方在抵埗前，早已打算關閉基地，為了幫助軍人和島民，他要求對方給予24小時，讓她見證真實情况。安德魯偕她乘坐直升機，到其中一座小島探訪，艾瑞卡被島民熱情和樂天自強深深打動，開始認同當地軍方的空投行動，「你在島上數分鐘，為他們帶來的歡樂，是我在國會大廈一整年都辦不到的」。

和平版《戰狼3》

問題是，雖然艾瑞卡心意動搖，承認軍方善舉，可是議員為政治利益而不斷向她施壓，逼她盡快交出如何關閉基地的報告；另一方面，議員亦以幕僚長的空缺，利誘艾瑞卡配合，她可會背叛良心而妥協？

與其說《聖誕投愛》是一齣應節的愛情故事，骨子裏更像一部主旋律電影，《維琴河》導演馬田活（Martin Wood）全力歌頌美國軍方的人道援助計劃，實踐「雖遠必救」的承諾，最後連天公都作美，令到派發物資行動得以順利完成，使命必達。

電影最終透過議員一番話總結：「看到我們的空軍對他人的生活造成這麼大的改變，聖誕節就應該是這個樣子。」假如此片改由吳京扮演解放軍，不啻就是一齣和平版本的《戰狼3》了。