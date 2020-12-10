粵語片女星鄧美美去世 享年99歲 余慕蓮病况好轉未知母逝噩耗

魚毛今年10月底到醫院醫治耳石症，經全身檢查後驗出患「血液炎」，即時被安排入伊利沙伯醫院的深切治療部治療（ICU）。由於血發炎，病菌傷及肺部，因此要插喉。早前做了氣管造口手術，由ICU轉到加護病房。昨日魚毛的朋友透露她的最新情况，表示她目前身體情况穩定，沒有生命危險，已由加護病房搬到普通病房，繼續接受治療。

未能進食造口插喉助呼吸

魚毛目前仍未能進食及自行呼吸，要透過鼻胃管輸入營養液。由於喉嚨部位開了造口插喉助呼吸和治療肺部，因此亦不能說話，不過魚毛精神好好。目前第四波疫情嚴峻，醫院暫停親友探病，魚毛感覺煩悶，在醫護幫助下主動跟朋友視像聯絡，以解大家掛念之苦。

魚毛母親鄧美美一直住在美國洛杉磯，多年前已住進護老院，行動不便要坐輪椅。有消息稱鄧美美於本月7日離世，享年99歲。魚毛目前未知母親去世的消息，身邊朋友有感魚毛的身體狀况，加上母女關係疏離，不適宜現在告訴她。

母女關係疏離

鄧美美原名鄧少賢，是粵語片女星，1947年入行拍戲，參演過百部電影，多演二線角色。1980年代曾客串電影《追女仔》、《摩登保鑣》等，最後作品是1992年的《偷試隔牆花》。鄧美美16歲時誕下余慕蓮，很早已跟魚毛父親分開。魚毛小時候跟隨媽媽出入片場，因此對演戲產生興趣。她曾表示與母親關係疏離，說童年缺乏母愛，媽媽重男輕女，小時候母親喜歡就叫她到香港，有男朋友時就叫她返廣州跟父親生活。

娛樂組