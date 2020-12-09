歐陽靖為辱華對白道歉：珍視我的根

昨日歐陽靖拍片就事件道歉，並附上中英文字幕。他解釋劇情是一個中國士兵跟一個澳洲士兵在講冷笑話。他說：「我對這個角色以及這句話背後情感的理解是，這一刻他自豪地宣布自己是一個中國士兵，不只是他的膝蓋，他的胳膊、他的頭、他的心，都是中國的。這和那個愚蠢的童謠無關，無論那個愚蠢的童謠說了什麼，與台詞之間都沒有任何聯繫。」

MC Jin稱被誤解令他心如刀絞，引起誤會令大家感到被冒犯，他為此道歉，又表示：「事情發展到今天這個程度很遺憾，雖然這句台詞的本意是積極正面的。我覺得有必要就這個問題說明，因為這關係到的不是我的事業，而是我內心更為珍視的東西—我的根。」他稱永遠為自己的血統自豪。

娛樂組

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