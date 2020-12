歐陽靖為辱華對白道歉：珍視我的根

【明報專訊】歐陽靖(MC Jin)參演由著名電玩遊戲《Monster Hunter》改編的電影《魔物獵人》在內地上映一日便遭下架。事件涉戲中飾演士兵的歐陽靖的對白,他說:「What kind of knees are these?」然後自答:「Chinese.」。內地網民指對白聯想具種族歧視的童謠「Chinese, Japanese, dirty knees, and look at these.」有辱華之意,歐陽靖被網民聲討。