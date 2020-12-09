曾被指介入倪震周慧敏戀情 搶陸詩韻男友 54歲陳法蓉呼冤：沒有做過第三者

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曾揚言「我單身、我自在、我快樂」的陳法蓉在節目中分享愛情觀，被問及當年被指是第三者，先後介入倪震與周慧敏，又搶陸詩韻男友朱明的傳聞，她為自己平反說：「我以前有一些新聞，就說我喜歡那個誰，做了第三者，其實我從來沒有做過第三者，因為自己都不想，我覺得要尊重其他女人。」

鍾情大男人 會聽對方話

陳法蓉在節目中表示喜歡的男人類型是大男人主義，喜歡男友叫她：「閉嘴，聽我的。」她透露男友叫她不要穿太低胸的服裝，她就會將鈕扣起來，很聽話躲在家裏，只要她愛上那個人便會聽對方話。

陳法蓉稱現在的感情狀况是沒有拍拖，自詡是個單身的快樂女人，亦覺得單身並不可怕。她在微博留言：「我相信愛情，但不奢求、不勉強，沒有半點心急，將來的事誰也不知道，但怎樣快樂怎樣過！現在是一個單身的快樂嘅人。報告完畢。」

情路崎嶇 戀情未能開花結果

1990年代，倪震跟拍拖多年的周慧敏分手，追求陳法蓉，當時倪震對女友陳法蓉的讚美是令他「流鼻血」，當時有傳陳法蓉介入倪震與周慧敏戀情。兩人拍拖兩年後分手，倪震跟周慧敏復合，並於2009年結婚。2001年陳法蓉跟許晉亨拍拖，有傳陳法蓉嫌許晉亨跟不少女人牽連不斷，拍拖半年閃電提出分手，許晉亨後來娶了1988年港姐冠軍李嘉欣。

2008陳法蓉跟當時有「油王」之稱的朱明高調拍拖並傳出婚訊，當時她被指撬陸詩韻牆腳。不過他們拍拖一年便分手，當時朱明受金融海嘯影響經濟出問題及失蹤，有傳陳法蓉有金錢損失，她澄清兩人分手是性格不合，沒有墮「色情騙局」。