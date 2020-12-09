連累錢國偉捲貪污案 陳志雲感虧欠

陳志雲寫序，提及對Wilson最大虧欠，是2010年因「志雲飯局」事件連累對方捲入貪污案。志雲大讚Wilson為人正直、忠誠、什麽也沒做過，可是調查終止，便無奈地、別無選擇地離開無綫。即使喪失工作後也沒怪責他，更反過來安慰。他形容Wilson絕不會對上司唯唯諾諾，敢直接向當年老闆方逸華表達意見。其中2007年的慶回歸晚會，四大天王難得同台演出，Wilson當時拉攏他們跟邵逸夫爵士合照，都是為完成老人家當年心願。

陳宛蔚：感謝能遇上 最大的幸福

陳宛蔚以「阿B」暱稱亡夫，感謝二人能遇上，是她一生最大的幸福。上天為他們帶來的快樂是女兒Abby，感謝Wilson對她和女兒無微不至的照顧，更寵成像公主。Wilson患病後，陳宛蔚要學習照顧別人，不時提對方食藥和休息，明白他很辛苦也一直堅持。最後她叫Wilson放心，會努力把女兒照顧成快樂的孩子，把他的開心基因在女兒身上再發光，盼來生再相遇。