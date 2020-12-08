【開箱】《外星人的日常》跳出地球的偽科學紀錄片

首季4集探討虛構星球

地球有數以百萬計物種，假設其他星球的基本條件相近，只要其中一小部分有生命存在，情况將會如何？《外星人的日常》首季共分4集，每集探討一個虛構的星球：阿特拉斯、賈努斯、伊登和泰拉，透過電腦CG特效，製作出合情合理，栩栩如生的外星生物，令人眼界大開。地球所有生物都面對相同問題：覓食、繁殖和演化。如果把這套生物法則，應用到其他星球，我們便可以想像得到，外星有什麼生物存在。第1集《阿特拉斯》以「覓食」為主題，諾貝爾得獎天體物理學家Didier Queloz在24年前發現第一顆位於太陽系以外的行星，他認定宇宙間有很多星球，內裏存在無數物種，阿特拉斯星或許會是其中之一。

假設它的體積是地球的兩倍，重力同樣增加兩倍，生物如何適應它？植物生長在土地表面，大量種子卻隨着浮力，四處飄浮，惹來擁有三對翅膀，分別用於尋找方向、增加推力和捕捉氣流的小型飛行生物捕食。為增強可信性，製作人在虛擬生物的覓食片段，加插真實的地球物種如獨角仙的繁殖過程、獵鷹的訓練方法等以作比較，力證有關生物存在，並非天馬行空，而是有迹可尋。第2集《賈努斯》透過天體生物學家Kennda Lynch解釋「演化」進程，她在被喻為「地獄之門」的非洲衣索比亞達納基勒窪地，進行物種探索，只見地下冒出酸性熱水，溫度高達攝氏80多度，「如果有物種能夠在此生存，其他星球一樣可以」。

賈努斯是本片虛構的紅矮星，它環繞太陽轉動，什麼生物能在一半沙漠、一半冰封的極地存活？答案是體型像一頭貓的五足蟲。

科學家以螞蟻作比喻，幼蟲明明一樣，隨着食物不同，成長過程出現變異，明顯分成工蟻、兵蟻和覓食蟻等不同種類。在賈努斯生存的五足蟲亦是這樣，生活在炎熱沙漠的比較瘦細，冰封極地的卻會長出厚毛。五足蟲亦跟地球上的蠍子一樣，利用體內分泌毒液來狩獵覓食。

第3集《伊登》重點討論「繁殖」主題，在美國加州利克天文台工作的科學家Natalie Batalha，透過觀察恆星的大氣層含有哪些化學物質，藉此推斷星球上存在生物的可能性。氧氣愈多的星球，存在生物的可能性愈大。想像一下，類似地球的一顆行星伊登，不只圍繞着一顆恆星公轉，而是兩顆，它們發出強大光線，令到伊登的空氣含氧量，比地球還要多10%，物種透過光合作用生存，而且發展蓬勃。

在哥倫比亞的綠水公園內，演化生物學家Alejandro Rico-Guevara解釋某些植物能夠透過光合作用，把陽光轉化為葡萄糖；另外，在加勒比海島國千里達的阿瑞馬谷，動物學家正在捕捉孔雀魚，藉以研究不同的繁殖方式。

文明需要能源持續

最後一集《泰拉》為全季作總結，天體物理學家Adam Frank帶領觀眾來到美國內華達州第51區，尋找外星人的秘密。他對於地球以外的星體存在生物一事深信不疑。想像一個90億年的星球，存在時間是地球的兩倍，足以孕育出比地球更深厚的文明，這就是虛構的泰拉星。

在這個擁有高度文明的星球，外星人已不須依賴身體，僅以神經組織形態存活，並透過機械人監控和維持生命，他們既是獨立個體，又可彼此連結，而且長生不老。有科學家認為，章魚是地球上最像外星人的生物，牠們聰明，但沒有文明。人類透過互相合作，文化交流，把資訊和科技傳承下去，章魚卻不會。

文明需要能源來維持其延續，在撒哈拉沙漠邊緣，築起全球最大規模的太陽能收集儀器，供應全球生活、工作和娛樂所需。另一方面，泰拉星亦大同小異，問題是它面對太陽衰老並將毁滅的不穩定因素影響，外星人正加速撤離及殖民的行動。最終提到人類或許面對同樣困境，科學家正努力研究機械人Rassor在惡劣的外星環境下運作方法。2018年，最新的行星探索望遠鏡進入太空軌道，現在黑暗宇宙中，尋找新世界存在的證據。天文學家認為，找到外星生命體只是遲早問題。