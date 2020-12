【明報專訊】史上首名以創作歌手身分奪得諾貝爾文學獎的卜戴倫(Bob Dylan),自1960年代起加入樂壇,全球唱片銷量逾1.25億,寫過無數經典金曲的他,把出道60年來超過600首歌曲,由《Like a Rolling Stone》到今年長達17分鐘的新歌《Murder Most Foul》,昨日宣布全部售予環球唱片,後者在聲明中表示,這是本世紀最重要的音樂合約,但拒絕透露交易金額。《金融時報》指出金額可能是9位數字,《紐約時報》則估算達3億美元(約23.4億港元)。現年79歲的卜戴倫載譽多年,一直被視為最有影響力的創作歌手,他的作品至少被其他歌手及樂隊翻唱了6000次,由家傳戶曉的《Blowin' In The Wind》到英國樂壇天后Adele唱到街知巷聞的《Make You Feel My Love》,都出自卜戴倫的手筆。