MTV影視頒獎禮 「黑豹」卓威膺時代英雄

受疫情影響，出席MTV電影及電視頒獎禮的嘉賓不多，除了《歌舞青春》女星雲妮莎侯堅絲（Vanessa Hudgens）擔任主持外，《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯（Lily Collins）、《奪命狂呼》莉芙金寶（Neve Campbell）亦有到場。

卓威博士文8月底傳出噩耗，令全球影迷震驚，原來大家都不知道他過去4年默默抗癌，羅拔唐尼表示卓威做回自己的時候，「英雄」之名也當之無愧，甚至比他演過的任何角色更「英雄」；當哲度則讚賞他有種能團結人心的不可思議力量。

《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot）獲頒英雌獎，巧合地其新片《神奇女俠1984》前日亦釋出上映前的最新預告。

另外，《不死咒怨》莎拉米雪謝拉（Sarah Michelle Gellar）和《天魔特攻》女星莎瑪白麗雅（Selma Blair）在電影《誘惑性遊戲》的演出獲頒發「傳奇接吻獎」，兩人還拍攝了片段重演這場經典，但為了防疫，兩人親吻是隔着膠板進行，十分搞笑。