蔡思貝想拍賣假牙做善事 張振朗否認情迷三上悠亞

張曦雯不怕血腥被嘲變態

張曦雯近日忙於拍新劇《白色強人II》：「我深深體會拍醫療戲比法律戲更難，打官司都是站着有感情地講對白，但醫療戲除了口講，雙手同時也要做手術。」她表示不怕血腥，覺得拍開胸、開腦戲很有趣，被工作人員取笑變態。聖誕將至，張曦雯表示會留家「補眠」和打機慶祝。送什麼聖誕驚喜給男友？她表示不會有驚喜，皆因大家平時買禮物都不合對方心水，「我們現在很實際，想要什麼禮物便直接跟對方說，好像我之前銀包爛了，他說送給我，於是我去買，他折現給我。我覺得沒問題，還很開心」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳