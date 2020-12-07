【開箱】《日與夜》南宮民雪炫拆解離奇命案

預告命案發生

近年不少韓劇走推理、懸疑路線，單是tvN頻道，今年就有《超能警探》、《惡之花》及《秘密森林2》。新劇《日與夜》由《政壇欺望》導演金正賢與《評價女王》編劇申宥潭合力炮製，預計全劇16集，每周播出兩集。首爾警察廳特別搜查組女警孔慧媛（雪炫飾）率領同袍跟3輛貨車在公路追逐，揭開劇集序幕。3名貨車司機涉嫌在銀行盜竊，逃至十字路口，警方架起封鎖線，準備截停3輛貨車之際，搜查組組長都正宇（南宮民飾）早已潛入貨車，與司機糾纏期間，貨車翻側，司機逃出並捉着一名學生做人質，都正宇不顧同袍勸告，堅持在鬧巿開槍，幸好制服犯人救回人質。

雖然都正宇與下屬破案，上司卻未有嘉許，反丟給他們更棘手案件：電視台新聞記者李志旭（尹敬浩飾）在節目聲稱收到線報，有命案將會發生，而且留下難以理解的句子。警方同時也收到類似線報，都正宇率隊員前往線報提及的富豪派對調查，到場後發現沒任何兇殺案，反而主辦派對者在泳池溺斃。案件表面看似意外，但由於傳媒已「預告」，警方不得不調查，繼而發現原來早已有類似案件發生。溺斃一案尚未偵破，記者李志旭再度報稱收到線報，「預告」有命案發生。都正宇等人再出動，結果發現男子涉嫌非禮女生，被途人追捕時，走入路軌被火車撞死。

探討眼看未為真

《日與夜》劇情十分複雜，「預告殺人」案件似乎早「安排」某人在指定時間，以不同形式「自殺」，而且死前一刻均在極度亢奮及毫無恐懼的狀態下含笑「輕生」，生前犯不同類型罪行，他們去世反令親人感到安慰。劇中一系列案件似乎又與28年前在工廠發生的火災及多宗命案有關。當年一名男孩在工廠目擊命案發生，卻面不改容，並道出「我獨自身處在無人的街道上，陽光明明很刺眼，時鐘也不可能出錯，卻指示時間為午夜，我很好奇，現在到底是日還是夜」，帶出劇名《日與夜》之外，也叩問親眼看到是否就等同真實？男孩長大後又是哪個角色？

南宮民向來有收視保證，前作《金科長》、《監獄醫生》及《奇蹟拍檔》都成績不錯，今￼次扮演搜查組組長都正宇，處事機智冷靜，看似漫不經心，其實觀察入微。他經常叼着一支波板糖，每日穿著同一款衣服，不時在警局留宿，甚至與疑犯一同睡在羈留室。南宮民透露為了此角色，在家中找舊衣穿著，並刻意不護理皮膚，打扮得邋邋遢遢。另外，他透露其角色會捲入案件，第2集尾聲他就在一堆照片中挑出雪炫的照片，似乎暗示下一個「目標」就是她，令人好奇他倆不止上司下屬關係般簡單。提起雪炫，身為女團AOA主將的她，今次放低偶像包袱，有望打破「花瓶」形象。