MAMA頒獎禮嚴謹抗疫 BTS奪年度專輯大獎

文：蘇珮欣

MAMA過往曾多次在港舉行，去年移師日本，今年因疫情關係，只在韓國舉行，而且現場不招待觀眾，並在網上及電視台全球直播，香港觀衆可透過ViuTV、ViuTV Six、tvN Asia（Now頻道155）及音樂串流平台JOOX收看。為抗疫所有歌手上台領獎時均戴上口罩，只有表演時除下。每當頒獎嘉賓及得獎歌手發言後，大會均有專人拿着消毒噴霧機為咪高峰消毒，嚴守防疫規則。歌手無法以「真面目」面對鏡頭，表現難免有點拘謹，但他們說得獎感受時，不忘提醒粉絲要注意健康。BTS隊長RM表示不知是否戴着口罩，心情格外緊張，還感謝製造口罩的人。

宋仲基第四度擔任主持

《太陽的後裔》宋仲基第四度主持MAMA，有別於往年，他先在預錄片段亮相，在書房邊看書邊介紹今年頒獎禮主題，之後才踏上舞台。宋仲基表示透過視像跟粉絲見面感到很新鮮，並稱音樂能連結身處不同地方及時區的樂迷，還呼籲大家一起做心心手勢。大會亦邀請不少韓星擔任頒獎嘉賓，包括《梨泰院Clas》朴敘俊、《機智醫生生活》柳演錫與鄭敬淏、《愛的迫降》楊慶元、《回到18歲》李到晛等。

G.E.M膺最佳亞洲華語歌手

今年大會頒發數十個獎項，其中由全球粉絲投選的10優歌手，分別是男團BTS、NCT、Treasure、TXT、ATEEZ、Got7、Seventeen、女團Twice、Mamamoo及Blackpink，BTS更奪得粉絲投選的「全球年度Icon」大獎，另外奪得最佳舞蹈表演男團、最佳MV及年度專輯，至少5獎在手。最佳男女歌手則由EXO成員伯賢及IU奪得。香港女歌手G.E.M（鄧紫棋）膺最佳亞洲華語歌手獎。

除頒發獎項，一眾歌手亦輪流演出。由於今年沒現場觀眾，大會特別加強電腦特技效果增強視覺享受，NCT表演時加入落雨效果，女團IZ*ONE則在頒獎禮公開今日（7日）推出的新專輯主打歌《Panorama》。