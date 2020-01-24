汪明荃羅家英夫妻檔籌逾320萬 《東華》項目善款之冠 缺席廖慧儀現熒幕 何泳芍獨擔大旗

記者：林蘊兒、鍾一虹

攝影：孫華中、鍾偉茵

菊梓喬（Hana）、黎諾懿、陳敏之、何泳芍等參與《東華》演出，其中Hana坐在透明膠板上，被吊高三四層樓，在空中等候20分鐘，才到她獻唱，她表示綵排時有點驚，到演出時感覺好玩，難得吊在空中欣賞到阿姐在地面表演寫書法。

Hana着涼感頭痛

身穿單薄性感長裙的Hana被吊於空中感覺很凍，她說：「演出後自覺着涼，出現頭痛狀態，下次若要吊高表演一定著打底保暖。」香港爆發第四波疫情，眾藝人於開騷時除口罩登場，對於有否擔心感染新冠病毒？Hana說：「我無乜說話，但忍不住笑，其他藝人傾談內容好笑，周柏豪、胡鴻鈞都要吊高獻唱，柏豪研究被吊高發生事情的可能性，他怕高但又要型，結果選擇站立演出，我就選擇坐下來。」

她稱公司為了防疫，現場設消毒機械人，也有叮囑藝人在演出之外戴口罩防疫，令她感安心，Hana說：「我在煮食環節都有戴口罩，盡量保持社交距離。其實上次台慶騷後，都有做檢測，今次完騷都會再做。」

黎諾懿陳敏之完騷做檢測

陳敏之出場除下口罩，熱情向黎諾懿送抱，她解釋：「為工作試位。」黎諾懿趁機取笑敏之：「最近經常跟敏之錄影《今晚請客》，見她見到驚。」他表示做幕前難免除口罩出鏡，並說：「除非停工啫，除口罩期間盡量不講說話，小心點，工作以外會戴口罩。」兩人表示同屬父母級，擔心出事感染家人，私下已訂購了檢測盒，完騷後會自行做檢測。

另外，談到煮食環節籌得40萬，他們都好開心，今次首度試到薛家燕和胡楓（修哥）的廚藝好犀利，黎諾懿說：「原來修哥在工在私都是第一次入廚，希望我的節目下次請到修哥做嘉賓。」

廖慧儀心情未受影響

何泳芍參與表演功夫環節，原定跟應屆落選港姐廖慧儀一起舞大旗，廖慧儀在前男友Sam墮樓身亡事件後，請假缺席。現場演出時，只有何泳芍獨力擔大旗的場面，但鏡頭剪接加插廖慧儀早前錄影的揮旗片段於電視畫面播出。何泳芍表示好開心順利完成，因為武術表演有一定危險性，事前練習了兩三星期，都有受傷。

問她有沒有關心拍檔廖慧儀，她說：「有關心，她現在需要空間，知她好多事要煩，我跟她說照顧好自己，表演的事就交我們處理，叫她不用擔心，雖然知道她努力練習了很久。」是否因為擔心她情緒，影響演出失手連累大家，所以將她的部分改為錄影，她說：「始終表演有火焰較危險，所以有綵排過，她前日到場錄影時有見到她，她心情沒什麼問題，表演都好好，無影響水準。」

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