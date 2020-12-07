內地參賽4月 老公恭喜完催帶細仔返港 胡杏兒奪最佳演員激動落淚

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胡杏兒2011年12月5在無綫《萬千星輝頒獎典禮》成為三料視后，她沒想到再次奪獎，是9年後同一天。她前晚在台上聽到宣布自己贏得最佳演員時，表情顯得難以置信，從惠英紅手接過獎項，她激動落淚，並發表感言說：「這個獎很重，我覺得它屬於舞台上40名演員，給你們掌聲，亦非常感謝有這個舞台，作為演員可以跟5名優秀導演合作，變成他們戲中的主角，是好幸運同幸福的事，希望節目繼續辦下去，明年叫我的朋友來參加。」

盼演到80歲仍受喜愛

她感謝陳凱歌導演，還有台下的吳鎮宇及秦沛給她鼓勵，她對吳鎮宇說：「希望我沒有辜負你當年對我的期望，還有爸爸秦沛老師，在我迷惘時一直鼓勵，叫我不要放棄，我會繼續努力。」

她回想自己由2000年開始演戲至今20年，如惠英紅說演員要不斷提升自己，「剛剛聽到秦沛老師說今年75歲，我非常感動，希望我80歲還站在這個舞台，可以得到觀眾的尊敬和喜愛，沒有觀眾，亦沒有演員胡杏兒」。

節目帶挈接幾部片約

胡杏兒前晚憑演繹年約40歲的事業型女人，因工作關係令兒子返學時意外離世，與老公變成失去人生目標的酒鬼，最後奪得冠軍，她稱最大難度是演出那份絕望同醉態。胡杏兒事後回覆傳媒表示好開心，真的沒想過獲得這麼好的成績，當初抱着學習心態，演員要不斷突破，亦獲優秀導演指點不足之處。這4個月以來經歷好多不同角色及壓力，有此成績是意料之外，因為其他參賽演員都好強，很有天分，多謝觀眾支持及投票，她沒有來錯這個節目。她還要多謝家人的支持，否則她不能安心離開香港4個月。她之後會返港與家人團聚，她透露因這節目接了幾部電影明年開拍。

李乘德昨日凌晨在微博上載與老婆的視像通話，以及大仔看着媽媽領獎一刻的相片，他興奮說：「老婆贏了！老婆贏了！很開心！你開開心心慶祝，然後快一點和弟弟回家見我們。」杏兒看到冧爆。李乘德之後再在Instagram發長文讚老婆面對多大的困難都沒有抱怨，為她感到好驕傲，還笑說是時候返屋企，他與大仔都好掛念她。

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