工藤靜香結婚20周年多謝粉絲祝福 木村《教場2》新預告曝光

2000年12月，當時懷胎4月的30歲工藤靜香，跟28歲的木村拓哉拉埋天窗，翌年大女心美出生，光希則於2003年出世；隨着光希兩年前出道當模特兒，其後家姐心美亦入行，一家四口昔日的照片亦陸續曝光。

工藤靜香昨日在Instagram的帖文雖沒明言是結婚周年，但公開的蝴蝶蘭照片，寫有「永遠不變的愛」，她稱很多粉絲給她寄來特別製作的片段和照片，為他們這份心意不禁感動落淚，並留言感謝粉絲的祝福。

至於木村拓哉，他主演富士電視台的特備劇《教場》，今年1月播放上下兩集，收視分別錄得15.3%及15%，收視報捷，口碑亦佳，連女兒心美與光希都曾表示，是爸爸衆多作品中她們最喜歡的劇集。隨後電視台宣布拍第2季，並在暑假開鏡，上月煞科，安排明年1月3及4日播出，但撞正友台TBS也推出新垣結衣與星野源合演的特備劇《僱傭妻子》，自然不容有失。昨日富士電視台公開了《教場2》最新30秒預告片段。只見扮演警校教官風間公親的木村拓哉，氣場強勁；《假面酒店》濱田岳、《3年A班》上白石萌歌及《信用欺詐師》小日向文世都有份參演。另外，身為木村在尊尼事務所師弟的重岡大毅，亦會演出一角。